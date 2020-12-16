徐工集团年底前料获得23亿美元注资

中国徐工集团工程机械股份有限公司料将得到约148亿元人民币(约30亿新元)资金，投资者包括新加坡政府投资公司(GIC)。这是中国国企混合所有制改革最大的交易之一。

据路透社报道，两位直接了解情况的消息人士表示，这笔交易将于年底前完成。

中国国企混改旨在通过向国企注入私人资本，重振臃肿、负债累累的国企，打造具有国际竞争力的企业集团。2017年中国联通获得阿里巴巴和腾讯等投资者注资117亿美元。

新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)和中国中信产业基金同意共同在徐工投资33亿元人民币，换取该公司10.5%的股份。上述消息人士称，该交易结束后，这两家公司将成为徐工新引入投资者中的单一最大股东，这10多家新投资者将在徐工总计持股46%。

他们说，该交易对徐工的估值为320亿元人民币。

徐工之后将向深圳上市的徐工机械注入21亿美元资产，包括其核心挖掘机业务。徐工在徐工机械持有38%的股份。消息人士称，在股东获得徐工机械股份后，徐工集团将解散。

上述消息人士表示，徐工计划在2022年年底前完成该程序。由于事涉机密，消息人士拒绝署名。中信证券担任徐工的顾问。

徐工集团工程机械、徐工集团、GIC及中信产业基金未立即回应置评要求。中信证券不予置评。

徐工是多元化工程机械制造商，目前在全球有40个办事处，15个生产基地及五个研发中心。

徐工的资产重组计划类似许多中国大型国企，包括上汽集团，资产重组的好处包括股票上市、公司治理改善及增加融资渠道。

经过重组后，徐工集团将更有底气与三一重工及卡特彼勒等国内外同业竞争。