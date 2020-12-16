国民党前立委反莱猪绝食97小时送医

国民党前立委沈智慧为反对莱猪进口，在立法院外绝食抗议97小时，今早出现血压不稳、失温现象后被强制送医治疗。

据台湾联合报报道，沈智慧自本月12日开始在立法院门口绝食，抗议台湾开放进口美国莱猪。今早在绝食进入97小时后，医生诊断她出现失温、血压不稳现象，建议送医院治疗。

前台北县长周锡玮、立法院前副院长洪秀柱今早前往探望，在洪秀柱等人劝告下，沈智慧同意送国泰医院治疗，但也拜托周锡玮等人继续留在抗议现场，表达诉求。

国泰急诊医学部随后表示，已针对沈智慧临床症状及透过抽血监测电解质，进一步给予支持性治疗，评估目前生理情况稳定。

国民党主席江启臣今天下午在中常会批评说，连续绝食超过90小时的沈智慧都已经送医急救，却没有等到民进党政府的任何回应，再次显示民进党强渡关山、拒绝沟通的粗暴态度。

江启臣说，立法院院会下周就要进行莱猪进口的行政命令及相关法案审查，总统府对他所提出的辩论邀请却仍没有正式回文。他表示，总统的回避态度明确，还有行政程序的怠惰，傲慢至此令人失望。

对于沈智慧送医急救，江启臣说，除了希望她保重身体，更希望她捍卫食安的意志能具体传达给所有民众。国民党一方面呼吁民众用多元方式反应民意，另一方面也要提醒民进党立委，应该勇敢拒绝党意的绑架，忠实呈现民意对食安的重视，用表决来守护下一代健康。