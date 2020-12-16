台海军要在2023年加速完成六艘沱江级军舰

台湾海军沱江级巡逻舰后续量产型首舰“塔江舰”昨天（15日）命名下水，台湾总统蔡英文同日在社交媒体表示，在2023年底完成六艘同型舰。

对此，台湾海军16日上午宣布，指“敌情威胁剧增”，在不增加后续舰11艘舰总预算下，修订于2023年完成六艘建造，快速提升防卫战力。

综合《自由时报》与新头壳报道，这次新建的“塔江舰”延续“沱江级”双船体的设计，速度快、战力强，配备有先进电战、侦搜系统，以及强力的雄二、雄三反舰飞弹，能够拦截或打击主力敌舰。

台军原本规划，预计2025年前打造三艘同型后续舰。不过，蔡英文昨天在社交媒体却表示，同款舰预计到2023年底将完成六艘。即提前三年，数量增加三艘，两者说法显然有所落差。

对此，台湾国防部副部长张哲平今天赴台湾立法院外交与国防委员会备询时表示，因应“敌情”急速上升，海军重新检讨，并与承揽厂商龙德造船一同研讨，在明年首艘后续舰完成测评后，将目标提升至提前在2023年前完成六艘，研讨后龙德认为有这个能量，全案预算不会改变。

台湾海军也发出声明指出，高效能舰艇后续舰为自造军舰及不对称作战的重要建案，海军将持续秉持审慎严谨的态度与风险管控，落实相关政策，为海军增添新的战力。