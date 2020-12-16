扫码支付“受宠”纸币遭“嫌弃” 中国央行规范现金收付弥合数字鸿沟

近年来移动支付快速发展，新业态、新模式不断涌现，电子支付使用的范围越来越广。特别是今年以来冠病疫情对现金收付环境产生了新的影响，部分经营主体拒收人民币现金的现象时有发生。

据路透社报道，中国央行相关部门负责人周二（15日）在媒体吹风会指出，当前拒收人民币现金这一现象有三个方面的新特征。第一，部分医疗、出行、水电、煤气等基本的公共服务，以及普通生活消费等领域，由原本的面对面线下产品逐步变成线上办理，有的甚至取消了现场的服务，全部线上。

第二，不少非接触式等新消费模式并没有考虑现金收入的需求，造成部分群体特别是老年人消费及支付存在障碍。第三，一些商户服务人员热衷于引导顾客安装APP、关注小程序，容易产生歧视、排斥现金的情况发生。

该负责人指出，中国大国经济特征明显，综合考虑城乡差异、区域差异、人口结构等多方面的因素判断，现金将长期存在。同时，随着中国进入老龄化社会，从年龄结构、生理状况、习惯的偏好等方面看，一部分老年人还是比较难以较快的适应电子支付。

“人民银行进行的现金使用抽样调查结果显示，中国大约有13%的居民主要是通过现金进行支付。 ”该负责人称。

现金支付的刚性需求与拒收人民币现金是中国社会存在的“数字鸿沟”现象的表现形式之一，即一部分群体处于数字化服务的“雷达”范围之外。这引发中国监管层的重视。

中国央行周二发布第18号公告，对人民币现金收付行为进行规范，要求不得采取歧视性或非便利性措施排斥现金支付，造成“数字鸿沟”。

“支付工具的数字化是货币演进的总体趋势，人民银行鼓励各类非现金支付工具发挥各自优势，满足不同市场的主体、不同场景的支付需求”。上述央行负责人称，开展整治拒收人民币现金并非“一刀切”，而是围绕公众日常生活需要，针对不同情形提出不同要求。

第18号公告聚焦于公众日常生活消费的高频场景，明确了行政事业性收费、基本公共服务、交通运输、大中型商业机构、小微经济主体以及线下无人销售、线上网络经营等不同现金收付主体、不同场景、不同支付方式下的现金收付要求，进一步厘清了拒收现金行为边界。

“9月以来我们开展了专项集中整治，从目前的情况看，取得了一些阶段性成效，”该负责人称，“目前部分分支行正在梳理、研判，还有走法定程序，判别是否要开一些罚单。”

央行另一位相关负责人在吹风会上表示，近年来随着非现金支付方式的发展，整个现金流通规律发生很大的变化。一方面，从总量角度讲，虽然流通中的现金总量每年上升，但实际上是流通中的现金占GDP的比重实际上是在稳步下降的。

另一方面，现金的流通速度或者周转速度是在减慢。“我们初步判断，这个（变化）是比较大的，但减慢到什么程度、有什么影响，我们还在研究。”他称。

第三，央行曾于2018年做过现金流动环境调查，在零售支付领域（比如日常消费），现金、银行卡和第三方支付基本各占1/3。而今年的初步调查结果则显示，现金支付比例已经降到10%左右，部分地区甚至更低。

该负责人指出，无论从国外还是国内，是应对人口老龄化还是数字鸿沟问题，现金和其他支付手段可能还需考虑一个合适的比例。

“现金是有一整套流通和服务体系，如果交易量很小，就会影响到用现的顺畅程度和体验，或者我们要提供服务的边际成本是会比较高的，”该负责人称，“这是我们这几年一直在关注的方面，未来也需要进行全面、系统的研究。”