中芯国际内忧外患有碍“卡脖子”技术攻坚？

中国在半导体高端技术方面被美国“卡脖子”，随着5G、自动驾驶等技术的普及带动高端芯片需求，中国通过自主研发突破瓶颈迫在眉睫。作为中国大陆规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业，中芯国际责无旁贷。然而，在被美国高强度施压之际，中芯国际近日出现高层人事变动，内部斗争的“旧伤”再度隐隐作痛。内忧外患接踵而来，技术突破的进程是否受影响引起关注。

中芯国际今年最大的外患源于中美角力，今年9月初，有消息称美国拟将中芯国际列入贸易黑名单。当时有美国官员透露，华盛顿怀疑中芯国际与中国军方有关系。

9月底，美国开始对中芯国际实施出口限制，要求向其提供特定设备的供应商，必须先申请出口许可。美国商务部在9月25日签发的文件中指出，出口给中芯国际及其子公司的设备，存在被用于军事用途的风险，而这是“不可接受的”。

本月3日，美国正式将中芯国际列入与中国军方有关联公司的黑名单，并限制美国投资者投资该公司。中芯国际当天在香港交易所开市数分钟后突然停牌，停牌前跌逾2%。

接连受外部不利消息冲击，中芯国际H股的股价从今年7月中的每股41.95港元（7.20新元）“腰斩”至今天每股20.15港元左右。

美国纳斯达克股票交易所宣布，会将中芯国际从其指数中剔除。（互联网）

美国纳斯达克股票交易所上周五（11日）宣布，会将中芯国际从其指数中剔除，以遵循美国政府限制购买这些公司股票的行政令。标普道琼斯与MSCI明晟也已先后宣布将中芯国际股份剔除。接下来，中芯国际可能面临美国投资者集体诉讼的风险。

就在中芯国际承受巨大外部压力之时，公司高层昨天出现重大人事变动。

中芯国际发布公告宣布，委任蒋尚义为中芯国际董事会副董事长、第二类执行董事及战略委员会成员，其任期自2020年12月15日起至2021年股东周年大会为止。有消息称，中芯国际联席首席执行官梁孟松当场提出辞职，但中芯国际董事长周子学并未批准。

梁孟松在网上流传的辞职声明中称，此次蒋尚义出任中芯国际副董事长一职的人事变动，是在12月9日才被周子学告知的，此前对此一无所知。这让他感到非常“错愕与不解”，觉得“已经不再被尊重与不被信任”，认为已不再需要他继续为公司打拼奋斗了。

至于为何在董事会上发布这份声明，梁孟松强调：“我并没有丝毫意图想要影响各位接下来对此人事任命的表决，但是我觉得我应该要让大家知道我内心最真切的感受。”

梁孟松自称他在中芯国际三年多，几乎从未休息，完成了芯片五个世代的技术开发，并强调这是一般公司需要花10年以上才能完成的任务。

中芯国际出现高层人事变动，蒋尚义（左）回归任副董事长，联合CEO梁孟松（右）辞职。（互联网）

外界认为，蒋尚义曾于2016年12月20日至2019年6月21日担任中芯国际独立非执行董事，当时并不会插手公司的研发及运营管理，也不属于梁孟松的上司。而现在蒋尚义回来担任副董事长，等于梁孟松头上突然多了个顶头上司，而且还要向其汇报业务，这肯定会让本就心高气傲的梁孟松接受不了。

据媒体之前报道，蒋尚义此番回来是想在先进封装技术与小芯片技术（Chiplet）上实现“技术上的理想”，他显然将直接介入公司的研发当中，而这也正是原本由梁孟松所主导的。

蒋尚义想要推动的先进封装技术与小芯片技术方向，相对不受制程上的限制，可在现有的制程下，通过先进封装和小芯片技术来实现芯片性能的提升。这在当前中芯国际发展先进制程被美国限制的背景之下，可能更适合中芯国际。

中国网民对中芯国际的人事调动不满，并希望公司尊重人才，慎重考虑梁孟松辞职请求。有评论称：“梁孟松和蒋尚义都是半导体传奇人物，虽说一山不容二虎，但做成难办的事，才撑得起伟大企业的门槛和壁垒。”还有网民称：“一个合理的安排，不应是一个人才制衡着另一人才搞内斗，应给各方人才足够大的、能独立发挥的天地。”

值得一提的是，梁孟松与蒋尚义很早以前就曾在台积电共事。蒋尚义曾在1992年至2009年担任台积电资深研发处长，梁孟松当时正是蒋尚义手下的技术研发大将。

梁孟松是半导体领域公认的“技术战神”“工作狂人”，但其性格刚烈自负，尚不知他在台积电时是否已与蒋尚义结下梁子，但梁孟松加入中芯国际后，业内就曾多次传出他与另一位联席CEO赵海军不和、将要离职的传闻，但周子学在其中调和。

事实上，中芯国际的高层争权现象，早在其创始人张汝京2009年11月10日引咎辞职后便开始。那年，中芯国际与台积电长达六年的诉讼以和解收场，和解条款包括中芯国际向台积电支付2亿美元（2.66亿新元），并向台积电授出17.89亿股份。

中芯国际创始人张汝京2009年11月10日引咎辞职。（互联网）

张汝京离开后，控股股东为央企电信科学技术研究院的大唐电信，以1.76亿美元的低价入股，成为中芯国际第一大股东，大唐电信和中芯国际原班人马的内斗过后愈演愈烈。

此外，张汝京走后，中芯国际不仅在外部的厂商人脉断裂，内部也出现“严重内讧”，导致管理层频换、大批核心员工出走，技术人才也开始青黄不接。

回顾2000年，52岁的张汝京自筹资金，带着400多名台湾、美国、欧洲、韩国的优秀工程师到上海创立了中芯国际，

上演了一段半导体行业传奇：建厂仅耗时13个月（一般需要一年半至两年）；随后在2004年销售额便突破9.75亿美元，并于同年在美国和香港两地挂牌上市，一举成为全球第四大芯片制造厂。

中芯国际眼下内忧外患缠身，使自主研发之路布满荆棘，更让众人对中国“卡脖子”技术攻坚战忧心忡忡。（互联网）

但是十几年过去了，中芯国际的排名不升反降，在2019年第四季度全球晶圆代工厂的排名中仅排第五；台积电排名第一，三星排名第二，格芯和联电分别排名第三和第四。中美科技战、今年的冠病疫情更进一步限制了中芯国际的产能提升。

中国去年芯片自给率仅为30%左右，中国希望在2025年的芯片自给率能达到70%。但眼下最大的芯片制造商中芯国际可谓内忧外患缠身，给原本不易的自主研发增加难度，也使中国“卡脖子”技术攻坚战有更多不确定性。