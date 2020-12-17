【图集】嫦娥五号安全着陆 完成月球采样任务

中国嫦娥五号返回器今天（17日）凌晨携带月球样品，采用半弹道跳跃方式再入返回，在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆。

据新华社报道，中国探月工程总指挥、国家航天局局长张克俭宣布，探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。

图为在北京航天飞行控制中心拍摄的工作人员搜索嫦娥五号返回器画面。（新华社）

“嫦娥五号任务既是收官之作，更是奠基之作。”嫦娥五号任务新闻发言人、中国国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇表示，嫦娥五号任务是中国探月工程“绕、落、回”三步走中“回”这一步的主任务，成功实现了月球表面采样返回。

嫦娥五号返回器今天凌晨安全着陆后，工作人员在返回器着陆现场作业。（新华社）

作为中国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，嫦娥五号任务实现了中国首次月面采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、携带样品再入返回等多项重大突破，其成功实施标志着中国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。

嫦娥五号返回器今天凌晨安全着陆后，工作人员将返回器吊运至装载车辆。（新华社）

“嫦娥五号”探月计划时间线：

11月24日，中国在海南文昌用长征五号运载火箭成功将嫦娥五号月球探测器送入预定轨道，执行中国首次地外天体采样返回任务。

11月30日，嫦娥五号探测器组合体顺利分离，将择机实施月面软着陆。

12月1日，嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面预选着陆区，成为中国第三个成功实施月面软着陆的探测器。

12月2日，嫦娥五号的着陆器与上升器组合体完成了月球钻取采样及封装工作，按计划进行表取采样。

12月3日，嫦娥五号上升器在月面点火，将携带月壤的上升器送入到预定环月轨道，成为首次实现地外天体起飞的中国探测器。

12月13日，嫦娥五号轨道器和返回器组合体成功进入月地转移轨道。