习近平祝贺嫦娥五号任务成功

嫦娥五号返回器今天凌晨1时59分携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆，探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。中共中央总书记、中国国家主席习近平对此发贺电，祝贺及问候探月工程任务指挥部并参加嫦娥五号任务的全体人员。

根据新华社报道，习近平在贺电中指出，嫦娥五号任务作为中国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，首次实现了中国地外天体采样返回。他说，这是发挥新型举国体制优势攻坚克难取得的又一重大成就，标志着中国航天向前迈出的一大步，将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知作出贡献。习近平说，祖国和人民将永远铭记全体参与人员的卓越功勋。

习近平还强调，人类探索太空的步伐永无止境。希望相关人员大力弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神，一步一个脚印开启星际探测新征程，为建设航天强国、实现中华民族伟大复兴再立新功，为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体作出更大的开拓性贡献。

中国国务委员王勇在北京航天飞行控制中心嫦娥五号任务飞控现场宣读了习近平的上述贺电。

嫦娥五号任务实现了中国首次月面采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、携带样品再入返回等多项重大突破，其成功实施标志着中国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。