英驻华大使访武汉：期待深化合作

新任英国驻华大使吴若兰本月12日至15日访问湖北武汉时说，今年对武汉以及全世界来说都是非常不容易的一年，非常高兴看到疫后重振的武汉恢复如常，期待英国与湖北在贸易投资以及医疗创新等领域能够有更多前沿的合作。

根据中国新闻网报道，吴若兰一行先后参观了在武汉科技馆举办的曼彻斯特科学博物馆科普展、汉口历史风貌街区以及英国扎哈·哈迪德建筑师事务所设计的月亮湾城市阳台项目，并与武汉高校学子、医护人员、在汉英企负责人以及当地政府官员交流、会谈。

“武汉人今年经历了非常艰难的时刻，现在人们都在享受自由的生活，我知道这非常不容易。”吴若兰称，在与武汉各界人士的交流中，她了解到冠病疫情发生后，这座城市的人们通过一系列雄心勃勃的规划，实现了疫后重振及城市发展。

在武汉期间，吴若兰还出席了由英国驻武汉总领事馆与武汉市商务局共同举办的“英国-武汉企业座谈会”，并向当地企业介绍英国的营商环境及投资优势，同时了解武汉企业在后疫情时期的发展规划以及对与英国企业经贸合作的需求。

“武汉是一座开放的城市，听说英国品牌在这里非常受欢迎。”吴若兰称，英国和湖北的合作已经取得了许多成就，未来双方可以在经贸合作以及应对气候变化、医疗创新等领域进一步深化合作。

近年来，湖北与英国在友城、教育、生态环保、青年交流等领域合作成果丰硕。湖北省与英国北爱尔兰地区，武汉市与曼彻斯特市、斯旺西市分别建立了友好省区、城市关系。截至目前，英国石油、渣打银行、汇丰银行等百余家英资企业在武汉市投资发展。