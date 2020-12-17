州长称巴西将购买科兴冠病疫苗

巴西一名州长昨天（17日）说，巴西联邦政府将购买4600万剂中国科兴生物冠病疫苗。

据路透社报道，巴西东北部皮奥伊州（Piaui）州长迪亚斯（Wellington Dias）说，巴西卫生部长帕祖洛（Eduardo Pazuello）告诉他，联邦政府计划购买由圣保罗州生物医学中心布坦坦研究所（Instituto Butantan）生产的科兴疫苗。

迪亚斯也告诉记者，他与帕祖洛会面时，看到生产和交付合同副本，并说900万剂疫苗将在1月25日交付。

帕祖洛曾在10月说，巴西政府计划购买4600万剂科兴疫苗，但巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）随后指帕祖洛“弄错了”。

博索纳罗经常对科兴疫苗提出质疑。巴西卫生监管局（Anvisa）周一（14日）指，中国在批准紧急使用冠病疫苗方面采用的标准“不透明”。

巴西联邦政府目前将希望寄托在有待批准的阿斯利康（AstraZeneca）冠病疫苗上，但有可能在2022年与博索纳罗竞逐总统宝座的圣保罗州长多里亚（Joao Doria）则专注在科兴疫苗。

多里亚曾说，该州预计在1月开始为当地民众接种疫苗。不过，圣保罗需要获得巴西卫生监管局的批准，才能使用科兴疫苗。