巴西或与中国达成更多玉米协议

知情人士表示，世界第二大玉米出口国巴西接近达成协议以增加对中国的玉米出口，从而可能会威胁到美国的主导地位。

知情人士透露，世界第二大玉米出口国巴西接近达成一项协议，将增加对中国的玉米出口，此举可能威胁到美国的主导地位。

根据彭博社报道，巴西和中国的谈判正处于后期阶段，病虫害或农作物疾病传播有关的许多技术障碍和问题正在得到解决。上述不愿具名的知情人士还透露，贸易商最近还与巴西谷物出口商协会Anec的成员进行了讨论。

全球最大的大宗商品购买国中国正需要增加谷物购买来供应恢复速度超过预期的生猪养殖业。中巴协议也可能对美国构成威胁，美国本季度向中国出售的玉米数量是有记录以来最多的。

巴西和中国已经达成了一项协议，为玉米贸易制定了指导方针，但现行规则中的一些具体问题限制了玉米的销售。据巴西经济部的数据，今年1月至11月，巴西向中国出口了2万3010吨玉米，相对于其2980万吨的总出口量而言，这个数量微不足道。

巴西农业部、Anec和中国驻巴西大使馆均拒绝置评。中国农业部一位发言人在工作时间以外没有接听电话。

美国农业部对外农业服务局称，中国本季的进口量可能达到2200万吨，而高盛集团估计采购量为3300万吨。