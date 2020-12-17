瑞幸咖啡将支付1.8亿美元和解财务造假指控

美国监管方今天表示，瑞幸咖啡已经同意支付1.8亿美元（2.39亿新元）罚款，就有关该公司“有意且大幅”虚报2019年营收、低报净亏损的财务造假指控达成和解。

综合路透社和腾讯网报道，美国证券交易委员会(SEC)在声明中称，发现瑞幸咖啡“在公开发布的2019年财报中有意且大幅虚报营收及支出，并大幅低报净亏损，“这家中国公司至少从2019年4月到今年1月间虚构了超过3亿美元的销售额”。

SEC称，瑞幸既没有承认也没有否认这些指控。该公司已经同意支付罚款，根据开曼群岛临时清算程序而向证券持有人支付的特定款项可能抵消部分罚款。

SEC已于今日向美国纽约南区的地区法院提交了拟议的和解方案，这项方案还有待法院的批准才能生效。

“与SEC达成和解反映出我们的合作和补救努力，使公司能够继续执行其商业战略，”瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一表示。

“公司董事会和管理层致力于建立一个强有力的内部财务控制系统，并坚持合规和公司治理的最佳做法，”郭谨一补充说。

在就上述问题达成和解之际，SEC还承认，瑞幸咖啡向该委员会的工作人员主动上报了造假交易，在整个调查过程中与该委员会进行了合作，并迅速采取了重大的补救措施，其中包括启动内部调查、解雇某些人员、终止与参与欺诈行为的第三方之间的关系、重组财务部门以及加大内部会计控制等。

瑞幸咖啡今年的丑闻导致美国对在该国上市的中国企业重新严格审查。美国众议院月初通过一项议案，若华盛顿的监管机构无法审查财务审计底稿，包括阿里巴巴和百度等互联网巨头在内的中国上市公司就可能被踢出美国交易所。

