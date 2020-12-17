中国五个冠病疫苗进入三期临床试验

中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟日前透露，中国目前已有五个冠病病毒疫苗进行三期临床试验，数量位于全球前列。

根据新华社报道，郑忠伟还指出，疫苗研发已经进入冲刺阶段，中国处于全球第一方阵，但不为第一而抢跑。

郑忠伟说，评价一个疫苗需要多项综合指标，其中安全性、有效性、可及性、可负担性是最重要的。中国正做好大规模生产准备。

据了解，疫情发生以来，中国相关机构以战时状态推进疫苗各方面工作，目前五条技术路线共15个疫苗进入临床试验。

相关方面正在继续推进疫苗三期临床试验，并严格按照法律法规和国际认可的技术标准做好审评审批工作，确保疫苗安全有效。

目前已经进入Ⅲ期临床试验的疫苗包括国药集团中国生物的两个灭活疫苗、北京科兴中维公司的一个灭活疫苗、军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗、中科院微生物所和智飞生物公司联合研发的重组蛋白疫苗。

由于冠病疫情在中国得到有效控制，国内已不具备开展Ⅲ期临床试验的条件，因此上述Ⅲ期临床试验主要在海外进行，也面临着一些困难和挑战。

根据此前公布的消息，中国已于6月启动冠病病毒疫苗的紧急使用。