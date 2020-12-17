美情报高官称大选报告应更突出中国角色

知情人士透露，美国总统特朗普的情报总监拉特克里夫正考虑推迟向国会提交关于境外势力如何影响到美国11月大选的报告，并认为报告应该更突出地提到中国如何试图影响美国选民。

据彭博社今天（17日）报道，匿名知情人士说，美国国家情报总监拉特克里夫（John Ratcliffe）希望这份报告能更充分地显示出中国的举动所构成的国家安全威胁。

拉特克里夫和其他由特朗普任命的官员，包括国家安全顾问奥布赖恩（Robert O'Brien）、国务卿蓬佩奥（Michael Pompeo）和即将卸任的司法部长巴尔（William Barr），曾在今年夏季认为，相对于俄罗斯，中国对美国选举构成更大的威胁，但当时情报评估结果并未支持这个说法。

他们也在近几个月发出一系列警告，指无论是州议会、好莱坞电影、大学校园或是迪士尼主题公园，中国暗中企图影响美国政治和文化。

美国情报机构在美国大选前得出结论，指俄罗斯正试图干预今年的大选，重复2016年的做法，即破坏当时的民主党籍总统候选人希拉莉胜选机会，并协助特朗普获胜。情报机构官​​员也指中国和伊朗试图进行干预，而特朗普的支持者认为，这些国家将试图破坏特朗普胜选机会，而不是协助特朗普。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）9月与众议院委员会会面时将焦点放在俄罗斯，声称俄罗斯正试图通过社交媒体和发挥自身影响力，对候任总统拜登的竞选活动产生影响。 克里斯托弗·雷也提到，中国主要通过发布虚假信息，试图进行干预，但特朗普在推特中谴责克里斯托弗·雷，并说中国“比俄罗斯、俄罗斯、俄罗斯构成更大的威胁。”

知情人士提到，美国获得最新情报，并从这些情报中更清楚地了解到中国领导层为了避免特朗普连任所执行或计划进行的项目，而这些信息导致拉特克里夫对中国有所顾虑。

其中一名知情人士说，美国是在大选前后数周收集到这些信息，部分信息含华语内容，目前对此展开评估。这名知情人士也说，这些内容包括社交媒体活动，例如试图大肆宣传特朗普是白人至上主义者的信息。