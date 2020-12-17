美官员：拜登应就首阶段协议向中国施压

美国贸易代表莱特希泽认为，美国总统当选人拜登应该继续向中国施压，确保中国继续执行美中首阶段贸易协议，并用关税做为筹码，但也赞扬北京在落实协议提及的部分事项方面“做得相当好”。

莱特希泽前天（15日）在接受路透社的访问时，为特朗普政府打破贸易现状，并单方面对总值3700亿美元（4915亿新元）的中国商品征收关税辩护。

美国海关数据显示，美国自2018年7月开始加征关税以来，美国进口商已蒙受716亿美元的损失。路透社的报道称，关税措施也迫使企业更改供应链，破坏金融市场，并在冠病疫情冲击前导致经济增长放缓。

莱特希泽在回答拜登如何处理首阶段贸易协议的问题时说，如果他是拜登，他会在协议课题上向中国施压。

根据中美两国今年1月签署的首阶段协议，中国承诺未来两年增购2000亿美元（约2700亿新元）美国商品。

莱特希泽说，中国在采购进度方面远远落后，部分原因是受到疫情的影响。彼得森国际经济研究所公布，按年度比例计算，截至今年10月，中国的美国商品和服务采购规模大约是首阶段贸易协议要求的一半。

他说：“我将使用争端解决程序来解决特定问题。我肯定会保持关税不变。我认为，如果你看到关税取消，这表明我们没有认真理解中国是战略对手。”

拜登在8月称，首阶段协议“将以失败告终”，但在四个月后告诉《纽约时报》专栏作家，他没有计划“立即采取行动”，来改变协议或涉及中国商品的关税措施。

莱特希泽认为，特朗普的贸易政策“已经改变人们在经济领域对中国的看法”，使企业重新考虑对中国供应链的依赖。

莱特希泽自2017年担任美国贸易代表以来，就指责世界贸易组织未能遏制中国的贸易滥用行为，以及“毫无节制”地对国有企业提供补贴。