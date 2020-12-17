拜登据报考虑由迪士尼高管任驻华大使

美国当选总统拜登据报有意提名迪士尼执行主席伊戈尔（Bob Iger）出任驻中国大使。

《好莱坞记者报》（The Hollywood Reporter）昨天报道，并引述消息透露，伊戈尔已被列入拜登驻外国大使名单中，驻地除了可能是中国，也包括出任美国驻英国大使。

拜登团队发言人和迪士尼发言人拒绝对该消息发表评论。

今年69岁的伊戈尔，如果出任该公职，意味着他将结束迪士尼长达25年的职业生涯。今年2月25日，他宣布辞去迪士尼首席执行官并出任执行主席一职时，就震惊了华尔街。据报，伊戈尔同迪士尼的合约到明年12月31日到期。

报道指出，今年美国总统竞选期间，好莱坞不少相关行业都大力支持拜登。因此，拜登作为回报提供公职的举动并不足为奇。也有消息人士称，民主党的长期捐助者、知名电影制片人卡森伯格也将会担任拜登政府的驻外大使。

此外，迪士尼电视台董事长沃尔登（Dana Walden）的丈夫、制片人沃尔登（Matt Walden）也有望担任美国驻欧洲国家大使的职位。报道称，沃尔登与埃姆霍夫（Douglas Emhoff），也就是当选副总统贺锦丽的丈夫有30年的友谊。

报道也透露，伊戈尔是拜登竞选期间的最大好莱坞捐助者之一。根据公开记录，他捐助了25万美元（下同，33万1900新元）。而同样在竞选期间，为拜登举办了多次活动的卡森伯格，为拜登捐款了61万7800美元。

