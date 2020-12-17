网传解放军集结美加边境　美退役军官：这是对手“信息战”

社交媒体推特上近日流传一则消息称，解放军在美加边境集结并击落一架F-16战斗机，并有中国士兵在美国缅因州遭遇“轰炸”。美国媒体随即发文澄清消息不属实。美国退役海军上校拉潘（Dave Lapan）认为，这属于“信息战”，其中一些可能是对手制造的。

根据观察者网报道，美国阴谋论网站“黑暗哨所”（dark outpost）上周四发布了一则文章，标题出现“中国士兵在缅因州遭遇轰炸”的相关信息。

文章援引一档节目内容写道，“缅因州发生小规模地震，其实是中国士兵遭遇轰炸。随后，一架F-16在密歇根被击落，三个航空母舰战斗群部署在西海岸，两个航空母舰战斗群部署在东海岸，以击落来袭的核导弹……太危险了，第三次世界大战的第一枪打响了！”

该网站随后声称，在过去四天内，美国大陆境内出现了大规模的部队、装备和物资流动，并在最后提醒美国民众准备枪支弹药。“看来我们正在准备抵御入侵”。

值得注意的是，这篇文章中并未出现明确的信源，全篇皆为道听途说，但却被一名拥有近5万名粉丝的推特账号@stormis_us“二次传播”。

该账号周一发推称：“密歇根州的F-16战机被击落，相信有五万中国士兵被杀伤性炸弹炸死。就在美加边境。”他的说法来源于一张今年10月流传的“缅因州一列火车运输榴弹炮”的图片。

美国《陆军时报》网站和事实核查网站“lead stories”前天相继发文澄清，加拿大境内并不存在中国军队，配图上火车运输的榴弹炮属于美军；此外，推文提及的F-16战斗机是在任务中坠毁；最后，缅因州近日发生了一场小地震，并非流言所说的“轰炸”。

《陆军时报》强调，这种胡言乱语一点也不好笑，属于近年来愈加危险的极右主义阴谋论的一个典型代表。

报道分析，这些信息表面上看起来很滑稽，但它写着“真相和事实”还加了很多标签，比如“一个为上帝和基督而战的战士”、“退伍军人”、“使美国再次伟大”、“特朗普2020”。此外，在推特传播流言的账号有近五万名粉丝，相信这个帖子的网民还不少。

根据《陆军时报》和“lead stories”网站整理的辟谣信息显示：加拿大境内并不存在中国军队，推文出现的“证据”的图片，最早出现在今年10月份，实则为缅因州国民警卫队用火车转移榴弹炮；

此外，属于威斯康星州空军国民警卫队的F-16战斗机，是在12月8日的一次例行训练任务中坠毁的，而不是被击落；

最后，缅因州加莱消防和新兴医疗服务中心负责人证实，缅因州12月9日发生3.0级轻微地震，并没有任何证据证明“有人投掷了炸弹”。

现任美国两党政策中心通讯副总裁、退役海军上校拉潘（Dave Lapan）受访时认为，从某种程度上来说，这属于“信息战”，其中一些可能是我们的对手制造的。即便这些信息不是他们（美国所谓对手）制造的，至少也会被放大。

拉潘还表示，这些阴谋论的危险之处在于，这些帖子在公众心中所造成的不信任，“在目前的环境下，人们会逐渐缺乏信任感。”

美国退役陆军上校加西亚（Victor Garcia）也表达了相同的担忧。他表示：“这样做的危险在于，它会导致人们怀疑真相到底是什么。辨别什么是真实的能力，正变得越来越困难……而这最终会导致决策麻痹。

