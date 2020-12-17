港媒：欧议会起草制裁新疆官员决议案

香港媒体披露，欧洲议会将敦促欧盟领导人使用新的制裁权力来惩罚中国新疆官员。

据香港《南华早报》今天（17日）报道，欧洲议会在决议草案并未提及“种族灭绝”行为。不过，对于“制定和实施大规模拘留维吾尔族人和在新疆的其他突厥穆斯林，以进行强迫劳动负责”的中国官员，以及新疆生产建设兵团等主要国家实体，欧洲议会在草案中呼吁欧盟各成员国和欧盟外交政策负责人博雷尔迅速评估是否对这些官员和实体实施制裁。

草案也提到，“策划严重压制新疆和西藏等其他地方的宗教自由、迁徙自由和其他基本权利的”人士也应该受到制裁。

这份不具有约束力的决议草案预计将在欧洲议会，以绝大多数票获得通过。

草案也提到，任何与中国的全面协议“必须包含充分承诺尊重国际反强迫劳动公约的内容。

草案也批评欧洲议会和欧盟委员会从中国公司海康威视购买热像仪。海康威视的设备被指用来监控新疆维吾尔族人。

欧洲议会成员也将要求欧盟官员在实施制裁和其他措施以回应发生在中国大陆和香港的侵犯人权行为方面，“加强民主国家之间的协调”。

博雷尔（Josep Borrell）在这之前被记者问及，他是否计划对被指镇压中国境内维吾尔族人的人士实施制裁，但他并未做出回应。

博雷尔上周说，欧盟27个成员国尚未就维吾尔族人课题制定任何制裁计划，但没有提及欧盟新制裁规则也赋予他本人采取惩罚性措施的权力。