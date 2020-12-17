香港教协投诉央视纪录片不成立

香港三家电视台今年5月播放中央广播电视总台制作的纪录片《另一个香港》，片内提及香港教协支持中学生宣扬港独，批评教协有煽动学界去维园示威等。教协于6月去信通讯局投诉，认为纪录片的内容失实。通讯局昨日回应称，本地广播机构确保外购节目完全符合规管要求等，故裁定投诉不成立。

根据香港01新闻报道，教协副会长叶建源批评，通讯局的说法是双重标准，对裁决感到遗憾，要求通讯局厘清外购节目的规管标准。

《另一个香港》由央视制作共两集的纪录片，总片长约80分钟，其简介指修例风波中，激进暴力犯罪行为严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战一国两制原则底线，希望借由此专题片聚焦“黑色风暴”笼罩下的香港。

片中提及，教协支持中学生宣扬港独，又指曾煽动学界去维园示威，认为香港教育病了，教育工作者难辞其咎。

叶建源今早在一档节目中表示，教协从来没向学生宣传港独，强调不会向学生灌传政治理念。至于片内提及的学界去维园示威，实际为去年8月的遮打花园教师游行。

他批评纪录片的内容失实，“不可以默认，一定要出声”，教协遂于6月向通讯局作出投诉。

通讯局昨日回覆指投诉不成立，因为外购或转播节目不大可能主要或只以香港观众为对象，故难以要求本地广播机构确保外购节目内容完全符合规管要求。

叶建源质疑局方是双方标准，称有关条例清楚列明纪录片的内容要“真实资料，准确无误”，对裁决感遗憾，并将会送信通讯局要求对方重新审视裁决，向公众解释相关条例，以释双重标准的疑问。

