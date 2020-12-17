华为5G技术在德国获得有条件放行

德国政府周三朝着允许在5G移动网络中使用华为的技术又迈进了一步，让这家中国公司在欧洲取得了一场小小的胜利。此前，美国政府一直在游说欧洲国家拒绝华为的技术。

《华尔街日报》中文网报道，德国总理默克尔的内阁批准了一项将允许华为继续在德国开展业务的法案，但该法案仍需获得德国议会的批准。

中国是德国最大的贸易伙伴，也是许多德国公司最大的市场。由于德国业界对中国相当依赖，柏林一直不愿意完全与华盛顿站在一边。德国一直在寻求一个中间地带，允许华为在德国开展业务，但要有足够的监控，以安抚心怀警惕的盟友美国。

报道指出，虽然德国是欧洲最富裕国家之一，但在高速互联网基础设施方面落后于同类国家，这使得快速和全面铺设5G对企业和家庭来说更加关键。

德国政府本月早些时候公布上述法案草案时，内政部长泽霍费尔称，政府力图建立一个法律基础，既能解决网络安全问题，又能保持市场对竞争性技术的开放。

泽霍费尔对德国《商报》表示：“我们已经创建了法规，允许我们以适当方式监控可信度。我们的安全利益发挥了巨大作用。”

根据该法案，网络设备供应商必须保证他们的设备能安全使用，需要对任何违规行为承担经济责任。该立法还将要求供应商和运营商向德国安全机构提供深入的技术和法律手段，以监控网络的完整性。

中美贸易战让欧洲陷入了是站在美国一边，还是保持中立的两难境地。英国和波兰选择加入美国抵制华为，但法国和德国决定更严格地监控华为的技术，而实际上不会对其增长施加任何限制。

报道认为，彻底禁止华为在德国可能面临法律障碍，同时也威胁到德国在中国的可观经济利益。今年5月，中国驻德国大使警告，如果柏林禁止华为，将承担相应后果。

