美前官员曾提议让民众感染冠病以达到“群体免疫”

美国媒体披露，一名由总统特朗普委任的前官员一再敦促高级卫生官员以“群体免疫”方式应对冠病疫情，并让数百万美国民众感染冠病。

据美国政治新闻网站Politico昨天（16日）报道，时任科学顾问亚历山大7月4日在发给美国卫生与公共服务部公共事务助理秘书卡普托，以及其他六名高级官员说：“没有其他方法了，我们需要建立群体免疫，而这只是让非高风险群体接触到病毒。句号。”卡普托（Michael Caputo）当时是亚历山大（Paul Alexander）的上司。

亚历山大也说：“婴儿、小孩子、青少年、年轻人、年轻的成年人、无病状的中年人等，患病风险从零到很小……。所以我们用他们来形成群体免疫……我们希望他们受到感染……”。

此外，亚历山大7月24日在写给卡普托、美国食品药品监督管理局局长哈恩（Stephen Hahn）和其他八名高级官员的信件中认为，让孩童和年轻人受到感染，让他们自然接触到病毒，并自然得到免疫力，“可能会是最佳选择”。

来自众议院监督委员会冠病专责小组委员会的电邮显示，卡普托随后要求亚历山大对这个想法进行研究。

亚历山大也认为，美国大学应该继续开课，让病毒传播，并在7月27日致函疾病控制与预防中心主任雷德菲尔德（Robert Redfield）的电邮中感叹：“我们基本上抽走了我们在战场上拥有的最强大武器……较年轻健康的人士、儿童、青少年、年轻人，我们需要让他们迅速自我感染，将病毒传播，形成免疫力，并协助防止病毒传播。”

有美国官员相信，亚历山大提出上述建议时，他获得白宫的支持。今年夏天离职的美国疾病预防与控制中心参谋长麦克高恩（Kyle McGowan）说：“据了解，他替卡普托发言，卡普托则替白宫发言。”

不过，美国高级官员一再否认群体免疫在考量范围内，并说群体免疫想法影响到白宫的冠病应对策略。公共卫生专家也炮轰有人呼吁故意让较年轻的健康美国人感染冠病，并说这将使数百万人冒不必要的长期并发症风险，甚至是死亡风险。

卫生与公共服务部发言人在声明中说，亚历山大提出形成群体免疫的请求“绝对没有”影响到部门的策略，并提到他已不在卫生与公共服务部任职。

亚历山大的电邮内容显示，亚历山大曾花了几个月的时间批评政府科学家，并试图让美国官方声明出现对特朗普较为有利的内容。不过，亚历山大似乎也承认，白宫自身让各州放宽防疫措施正导致病例激增。