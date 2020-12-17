中国“双检测”阻止3.8万名或“带疫”赴华人员

中国外交部领事司司长崔爱民今天介绍中方为降低疫情跨境传播风险所采取的远端防控等举措指出，核酸和血清抗体“双检测”阻止了3.8万名很可能“带疫”赴华的人。

根据央视新闻报道，崔爱民在今天举行的外交部“2020年度领事工作吹风会”上表示，中方在国际上率先开展远端防控，通过防疫健康码国际版、远端核酸检测、血清抗体检测等举措，为来华人员织密“防护网”，为疫情防控筑起“防火墙”。

崔爱民说，自4月上旬起，在疫情输入风险较高的27个国家首先实行健康码国际版。旅客连续14天填报个人健康状况，最后凭绿色健康码登机赴华。中国公民还可依托健康码小程序，快速申办“核酸码”登机回国，实现了远端防控“码”上见效。截至目前，健康码注册用户已超过150万。

崔爱民说，随着各国核酸检测条件成熟，中国从7月起开始实施远端核酸检测措施，到9月底已实现对所有通航国家和所有来华乘客的全覆盖。进入秋冬季以来，中国又对来华人员增加血清抗体检测，为确保国际旅行健康安全、降低疫情跨境传播风险加上了“双保险”。

崔爱民表示，在实施“双检测”时，对一些暂不具备条件的国家，采取了两次核酸检测等替代方案。驻外使领馆还综合考虑检测质量、性价比、便捷性等多方面因素指定检测机构，同时对检测机构名单进行动态调整，确保检测质量。针对检测、中转确实存在困难的个别情况，驻外使领馆根据当地实际作出灵活处理，经过相互之间以及与外方的协调沟通，尽可能协助大家安全、顺畅地踏上回国旅程。

截至目前，“双检测”已经在全球160多个国家落地。驻外使领馆累计审核了近53万份检测证明，阻止了3.8万名很可能“带疫”旅行的人。

崔爱民强调，对于这些人，我们不是一阻了之，而是安排和帮助他们进行救治。事实证明，远端检测措施最大程度防止了旅客途中感染，有效降低了境外疫情输入风险。

