中国外交部建议民众非必要不跨国旅行

针对岁末年终如何平衡出行与防疫，中国外交部领事司司长崔爱民在2020年度领事工作国内媒体吹风会上建议，希望本着非必要不旅行原则安排自身活动，在国外的尽量不要长途旅行，特别是尽量不要跨国旅行，在国内的尽量不要出国旅行。

据中新网报道，崔爱民表示，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，许多国家收紧防疫措施，旅行人员面临着被感染或滞留的风险。世界卫生组织专家建议，各国人员都应该加强自我防护，保持社交距离，避免前往人群聚集的地方，尽量减少跨境旅行。“我们非常理解海外侨胞希望回家的迫切愿望和心情，我们建议大家多关注外交部驻外使领馆发布的旅行提醒和有关的海外疫情信息，认真评估旅行过程中存在的各方面风险。”

崔爱民建议，希望本着非必要不旅行原则安排自身活动，在国外的尽量不要长途旅行，特别是尽量不要跨国旅行，在国内的尽量不要出国旅行，这样可以在很大程度上减少旅行途中被感染的风险和被滞留的可能。

“如果非旅行不可，需要提前了解好前往国家的入境、中转、卫生防疫等方面具体要求规定，格外认真细致地做好自身防护。”崔爱民说，如果在旅行过程中，无论是在核酸检测还是回国途中遇到特别的困难和问题，都可以随时与驻外使领馆联系，寻求领事保护与协助。