美智库：中国区域增长差距逐渐缩小

美国智库米尔肯研究院（Milken Institute）最新发表的“中国最佳表现城市”报告显示，西部和西北部的区域在今年一、二线城市排名中名列前茅，甘肃省兰州市、四川省成都市、陕西省西安市分别排名第一、三、四，而深圳则紧守第二位。

据路透社报道，报告指出，2020年是中国“十三五”计划最后一年，其核心主题之一是通过更加关注提升科技创新和重新致力于鼓励各区域间的协调发展以提高中国的经济增长。

中国的三个超级集群--京津冀、大湾区和长三角区被特定为利用中心城市的经济实力的区域，把工业生产和商业活动链接传递到集群中较小的市和县中。过去三年的排名结果显示了各区域之间增长差距逐渐缩小；在今年的排名中，更多不被看好的区域经济实际排名比预期中理想。

报告称，在衡量全国经济实力时，许多人都倾向把重点放在国家的宏观经济以及金融总量的头条标题上，但国家的区域发展格局、地区之间生产基地的布局以及地区之间供应链的联接可能反映出更多产业结构和全国经济快速恢复的能力。

报告并指，今年的前10名解释了几个重要的区域发展趋势：首先，超级集群的发展策略正在成形，例如大湾区集群正在大步向前；西部地区的较重大发展在通过有持续性的势头提升经济活动以后，西安市及兰州市在过去已几年取得良好的排名，而今年位居榜首；增长速度的提高已经从东部沿海城市向内迁移到更中心的位置。