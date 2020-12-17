台商欲组团赴陆港澳接种冠病疫苗 台官员：反增风险

有台商据传将组团到中国大陆以及香港澳门接种冠病疫苗，台湾疫情指挥中心专家李秉颖说，疫苗若未经特殊设计，打了不但可能没用，反增重症风险，除非是国际认证的疫苗，否则都不建议打。

据中央社、《自由时报》等台媒报道，也是台湾疫苗推动协会荣誉理事长的李秉颖，今早接受电台专访时表示，他鼓励所有人施打“可靠的疫苗”，但目前大陆研发的疫苗还没经欧美等国的认可，即使是被冠病疫苗全球获取机制（COVAX）选入的大陆疫苗，目前都只进入临床试验第一、二期。

李秉颖进一步指出，台商组团赴大陆施打疫苗的效益并不高，首先是若接种到效益不明的疫苗本身就有高危险性。他并说，冠病的致病机制和登革热很像，感染后可能产生不太好的抗体，下次感染时症状非但不会减轻，反而可能增加重症风险；因此，辉瑞、莫德纳的疫苗都特別针对不好的抗体做特殊设计，避免类似状况出现。

他提到，如果没有特殊设计，直接利用整个病毒下去做疫苗，接种后可能出现抗体依赖性免疫加强反应（ADE），不仅无助于预防感染，感染后还有更高机率演变成重症，过去登革热疫苗就曾出现过类似状况，风险不容小觑。

此外，李秉颖也认为，专程飞到大陆港澳打疫苗不符成本效益，除了去程、回程分別要隔离14天以外，两剂疫苗接种须间隔一个月，为了打个疫苗至少就要花掉两个月时间。“算一算，至少有两个月的时间都除了疫苗外，什么事都不用做了。”