消息：美就中企竞标电缆工程警告太平洋岛国

消息人士透露，美国警告太平洋岛国，中国企业华为海洋以低价竞标海底互联网电缆建造工程所构成的安全威胁。

据路透社今天（17日）报道，知情人士说，华为海事与总部设在法国的阿尔卡特海底网络公司（ASN），以及日本电气（NEC）参与过程。中国科技公司华为已经剥离华为海事的业务，而另一家中国公司亨通光电拥有华为海事的多数股权。

消息人士说，华为海事的“东密克罗尼西亚电缆项目”采购出价金额，比起其他竞争对手点少超过20%。

知情人士提到，这项总值7260万美元（9624万新元）的建造计划旨在改善太平洋岛国瑙鲁、密克罗尼西亚和基里巴斯的通讯能力，并获得世界银行和亚洲开发银行的支持。

消息人士称，华盛顿7月向密克罗尼西亚发出外交照会，从战略角度表达对这项项目的关注，因为华为海事和其他中国公司必须与中国情报和安全机关合作。

消息人士说，在这之前，美国也就华为海事参与这个项目，向瑙鲁政府和密克罗尼西亚发展机构发出警告。

密克罗尼西亚政府发表声明告诉路透社，他们正在与项目合作伙伴进行谈判，“一些伙伴已表明，需要确保电缆不会因出现或未能消除与网络安全相关的疏漏，而损害区域安全。”

按照数十年前签署的一项协定，美国将负责密克罗尼西亚的防御事务。

瑙鲁政府发言人说，竞标申请正处在审查阶段，利益相关者正在解决“技术和行政性问题”，以确保计划取得进展，而未提供详细资料。

消息人士称，去年与北京建交的基里巴斯是三个太平洋岛国中，最看好华为海事竞标申请的国家。