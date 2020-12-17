湖南江西“拉闸限电” 有人爬30层楼上班

继浙江早前实施环保新规，要求市级单位办公区域在气温三度以下才可开空调后，湖南、江西等地据报也陆续发布“拉闸限电”措施。

综合《新京报》、界面新闻报道，湖南省发改委周一（14日）发布《关于启动2020年全省迎峰度冬有序用电的紧急通知》称，该省最大的电力负荷已达3093万千瓦，超过冬季历史纪录，日最大用电量6.06亿千瓦时，同比增长14.1%，电力供应存在较大缺口。

在此期间，湖南省可供电力存在300至400万千瓦缺口、日可供电量存在0.1至0.2亿千瓦时缺口。

为保障全省电网平稳运行和电力可靠供应，《通知》要求全省自本月8日起启动限电措施，包括有序用电时段为每日上午10时半至中午12时、下午4时半至晚上8时半；措施将优先保障居民生活、关键公共设施和重点企业用电，适当压限行政单位和景观用电。

然而，有湖南长沙市民反映，因写字楼停电，需爬二三十层楼上班，“正常生活秩序受严重影响”。

面对湖南多年不见的“拉闸限电”，长沙供电公司新闻发言人吴东琳回应，由于湖南比往年提早一个月入冬，且受燃煤减少、水库水位下降、风力发电受冰冻影响无法有效发电以及外来电减少等影响，因此当地的供电形式较为严峻。

国网湖南电力新闻发言人陈浩则表示，发电能力相对滞后造成了湖南省供电出现缺口。他认为，湖南全省工业、商业、居民生活在近几年的用电负荷、用电量全部持续增长，但电源装机容量并未大幅增长。

和湖南一样因为发电能力滞后，而面临限电风险的还有江西省。

据《大江网》报道，受寒潮影响，江西电网统筹用电负荷，调度发受电电力均创历史新高。江西省发改委决定，自前天（15日）起，每日早晚高峰段实施可中断负荷，并启动有序用电工作。

中国电力企业联合会今年8月初发布报告称，下半年全国电力供需总体平衡，部分地区电力供需偏紧，预计全年全社会用电量同比增长约5.5%。上半年，全国新增发电装机4074万千瓦、同比少投产1194万千瓦。