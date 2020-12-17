中国航天局：会否与NASA分享样品看美政策

中国国家航天局说，嫦娥五号带回来的部分月球样品将与其他国家共享，但是否会与美国宇航机构分享样品则将取决于美国政府的政策。

综合央视新闻、中新网、新华视点和澎湃新闻报道，国家航天局副局长吴艳华今天（17日）在发布会上说，中国将发布月球样品和数据管理办法，与其他国家和世界各地的科学家共享。

吴艳华说：“一般依据国际合作的公约和多边双边的合作协议，我们将发布月球样品和数据管理办法，与有关国家和世界的科学家共享，也有一部分按照国际惯例，可能作为国礼相送，比如联合国外空司曾向我们提出，我们也在研究商谈当中。”

有记者询问，中国是否会将月球样品分享给美国国家航空航天局（NASA）。吴艳华回答，美国国会2011年通过“沃尔夫条款”，限制美国NASA、国务院科学委员会等官方机构与中国航天往来合作，“能不能合作，取决于美国政府的态度。”

吴艳华说：“我们愿意在平等互利、和平利用、合作共赢原则基础上，同美方无论是政府机构、企事业单位，还是科学家、工程师开展真诚友好的合作。”

至于未来计划，吴艳华说，中国将“先搞关键技术攻关”，再规划论证是不是要搞载人登月，但下来会展开火星取样返回和木星系探测任务。

中国嫦娥五号返回器今天（17日）凌晨携带月球样品返回地球，在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆。