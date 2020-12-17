海南自贸港特医特药跨境医疗保险项目落地

海南自贸港特医特药跨境医疗保险项目今天（17日）上线，该项目充分利用境外尤其是香港优质医师、医疗网络资源以及海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区特药资源，通过“特医+特药”的方式，实现跨境就医、跨境执业和保险理赔直付的高效结合。

据中新网报道，在“特医”保障方面，该保险将海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内四家超级医院的特定疾病治疗费用纳入保险保障范围，涵盖了多个诊疗和护理项目；结合海南自贸港人才政策红利，引入国际肿瘤研究协会前任主席、香港中文大学医学院肿瘤系主任莫树锦医生等香港多名领军医师到海南省人民医院等特定医院注册执业，实现境内外医生对被保险的重症患者线上线下联合会诊；还可安排被保险人赴香港八家医疗机构就医，并提供理赔直付等服务，为被保险人提供最优的诊疗路径及方案。

在“特药”保障方面，该保险涵盖了51种境内未上市、21种境内已上市的特药保障共100万元，能够有效缓解目前国内特药价格昂贵、医保报销限制和购买渠道受限等问题，使全球的创新药物和医疗器械能够更广泛地惠及普通百姓。此外突出惠民属性，通过再保险安排和“特药”优惠政策，综合平衡了“特医”及跨境医疗的成本，最低月保费只需15元(即最低年缴180元左右)，就可获得最高700万元的保障，切实让民众获得真正实惠的健康保险保障。

《海南自由贸易港建设总体方案》明确，支持保险业金融机构与境外机构合作开发跨境医疗保险产品。海南银保监局有关负责人表示，海南自贸港特医特药跨境医疗保险项目的落地展现了自贸港建设过程中保险创新发展的活力，有效促进境外医师“走进来”和境内患者“走出去”的双向流通，推动提升健康保险保障和服务水平，为海南自贸港进一步探索“跨境保险+跨境医疗”模式奠定了基础。



