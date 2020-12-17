苏贞昌：黎智英让港人看到胆识勇气

台湾行政院长苏贞昌说，香港壹传媒集团创办人黎智英原本有机会远走高飞，却为了香港的自由，失去自己的自由；相信黎智英面对中国大陆，可让香港人看到什么是胆识、什么是勇气。

73岁的黎智英早前因涉欺诈罪被还柙，警方也加控他“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪，指黎智英于今年7月1日至12月1日期间，在香港请求外国或境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动，违反《香港国安法》。

黎智英上周六（12日）为此出庭；法庭把案件押后至明年4月16日再讯，黎智英被收押，不准保释。

据《联合报》报道，苏贞昌今天出席活动受访时表示，黎智英在香港拼出一片天地，有的是机会可远走高飞，却为了理想，为了香港人的自由，失去自己的自由，而中国承诺港人的“一国两制”五十年不变，结果却用铁链锁住一位为香港争取自由的人。

苏贞昌指出，黎智英明知自己会被抓，甚至会被杀、被关，他还是顶著大陆的这种胆识。

苏贞昌也说，回想当年在国民党高压统治、戒严威权下，他和很多30多岁的年轻人，也是冒著被杀、被关、被抓的危险，撑开台湾民主自由的大门。因此，他特別敬佩黎智英，也理解到“极权之下，没有自由”。

多次声援香港反修例抗争的苏贞昌表示，台湾没有很大力量，但总统蔡英文一直坚持关心香港、关怀港人；台湾这样撑着，就像一个光会破掉所有黑暗，相信一个黎智英可以面对大陆，可让港人看到什么是胆识、什么是勇气、什么是压不扁的人心、义气。”

