美批缺席会议 中国海军：美没遵守双方共识

针对美国军方抨击中国未出席军事双边视频会议，中国海军新闻发言人刘文胜海军大校今天回应，该会议未能如期举行的原因，“是美方没有遵守双方共识，责任完全在美方”。

美国军方周三（16日）批评中国未出席原定本周举行的一个高级别视频会议。美国印太司令部司令戴维森称，这“再次说明中国不尊重其达成的协议”。

戴维森表示，中国应该在本月14日至16日参加与军事海事咨询协议（MMCA）有关的会议，而这项会议聚焦海上安全课题。据称，美国军方自1998年起，就定期与解放军展开MMCA对话。今年的对话因冠病疫情而原本改在线上举办。

刘文胜指出，11月18日，中国就向美国提供了关于此次会议议题和安排的中国建议。但美国执意强推其单方面议题设想、任意压缩年度会晤时长、改变年度会晤性质，甚至在双方尚未就议题达成一致的情况下，企图强压中国参会。

他批评：“美方这些不专业、不友好和不具建设性的做法，体现了美方一贯的霸凌作风，违反国际惯例，违反中美两国防务部门1998年签署的《关于建立加强海上军事安全磋商机制的协定》中有关相互尊重和协商一致的原则，损害中国海军与印太总部之间的信任。”

刘文胜最后强调，相互尊重和协商一致是中美两军处理任何问题的原则。中国高度重视中美海上军事安全磋商机制，愿继续就会议有关事项与美国保持沟通。