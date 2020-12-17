中国商务部称收到澳磋商请求

澳大利亚昨天（16日）在世贸组织争端解决机制项下，就中国对自澳洲进口大麦采取的反倾销和反补贴措施向中国提出磋商请求，中国已经收到该磋商请求；对澳洲提出磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行处理。

据路透社报道，高峰在商务部新闻发布会上做出上述表述，并强调“中方一贯以符合世贸组织规则的方式开展贸易救济”。根据中国国内业界申请，商务部对原产于澳洲的进口大麦依法发起反倾销、反补贴调查，并依法采取相应贸易救济措施。

针对澳洲就中国征收高额大麦进口关税正式向世贸组织申诉，中国外交部发言人汪文斌昨天表示，“澳方针对中国企业的歧视性做法，不符合有关的国际惯例，希望澳方认真对待中方关切，采取实际行动加以纠正”。

关于中国对全球经济增长的贡献，高峰指出，明年世界经济不稳定不确定因素较多，中国经济运行有挑战，同时也有不少有利因素，逐步向潜在增长水平回归的可能性较大；中国将进一步提升开放型经济水平，在更高层次上扩大市场开放。

他并介绍，今年以来，中国克服冠病疫情的冲击，经济运行逐步恢复常态，有望成为今年全球主要经济体中唯一实现正增长的经济体。从国内消费看，回暖态势持续，实物商品消费保持较快增长，服务消费逐步恢复，中国经济总体持续恢复，生产和需求都在稳步回升，为维护全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏发挥了积极的作用。