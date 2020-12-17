盯上丁真商机 中国有公司抢商标注册喊价18万元人民币

中国一名“00后”藏族小伙丁真爆红后，不但成为文化旅游代言人，也被多家媒体与企业找上门。中国有些公司因此抢先注册丁真相关商标并兜售。其中，湖南一家申请丁真商标的公司，其商标证还没下来，便喊价18.8万元人民币（下同，3万8100新元）。

11月中旬，来自四川省甘孜州理塘县的丁真，因一段“野性与纯真并存”的短视频在抖音平台意外爆红；其背后所带动的商机，更在中国商标领域掀起一波“抢注册”的战争。

据澎湃新闻报道，截至12月13日，在中国商标网一共有122件涉及丁真的商标注册申请，除丁真所在的公司申请注册18件外，其它申请者均为与丁真无关的个人和公司。

报道提到，随着丁真的人气水涨船高，这些商标也越来越值钱。一家位在湖南，名叫“玛吉阿米”的电子商务公司，便一口气申请注册了13项与丁真有关的商标，并在网络上兜售。

这家公司的负责人员向澎湃新闻透露，经他们评估，“丁真全网有50亿的曝光”，并且表示注册丁真商标是要留着将来用的，“目前谁要就看对方出的价格”。据报该公司在2015年才成立。

这名人员还说，目前的“行情价”是18.8万元，并称丁真的曝光一直在持续中，暗示如果他又成为网络焦点，其商标价格还会上升。“（丁真）曝光一直在持续中，如果他今天抖音又出一个爆炸新闻，这个价我也不卖了。”

不过报道中也提到，经调查后发现，这类被兜售的丁真商标，多仍在申请，尚未正式取得注册。

多名知识产权专家告诉澎湃新闻，网红、热词被大量抢注或申请商标，呈现了一种病态式的跟风现象，转卖、倒卖及通过恶意投诉牟利导致商标市场失序，其中也不乏过度索要授权费、坑蒙拐骗，甚至敲诈勒索等社会问题存在。同时，大量争议商标流入市场，给商业秩序带来不利影响。

