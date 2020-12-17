港府再拨64亿港元资助受疫情重创行业

冠病疫情仍然严峻且严重冲击香港经济，港府今天宣布，决定再拨款64亿港元（下同，10.94亿新元）支援受重创行业，比如美容院、餐厅等。

香港政务司司长张建宗今天傍晚在记者会宣布上述消息。

据网媒“香港01”、香港电台报道，他表示，香港第四波疫情11月暴发后，港府采取了更严格的防疫措施，包括勒令所有经营场所关闭，以及禁止餐厅晚间提供内用，令相关业者陷入困难。

张建宗说，这次港府采取的防疫措施来得很快，的确令相关行业面对困境。为此，政府将会申请拨款支援被勒令关闭的各类场所及餐厅等。

港府食物及卫生局局长陈肇始8日宣布收紧措施细节，包括从10日凌晨零时起，饮食场所傍晚6时后禁止堂食，至翌日早上4时59分；宴会活动人数减至20人；餐厅内每桌限坐两人，顾客上限为座位数的五成，酒吧将继续关闭。

此外，娱乐派对场所、体育中心等全部关闭。口罩令、二人限聚令等继续维持，上述各项措施为期14天，至本月23日。

张建宗指出，香港立法会财委会将在下周一（21日）审议拨款，期望当天能够通过，并在一个月内发放金额。

冠病疫情年初暴发后，香港经济发展严重受冲击。对此，港府已先后推出三轮援助企业及抗疫拨款，首轮2月底推出，金额为300亿元，包括支援医院管理局的抗疫工作；第二轮4月中旬推出，高达1375亿元，主要用作资助雇员薪酬；第三轮130亿元拨款则在9月中旬推出，主要用作采购冠病疫苗。