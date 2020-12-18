传欧盟已原则上同意中欧投资协定

欧盟据传已“原则上”同意与中国达成中欧投资协定。布鲁塞尔一名外交高层消息人士透露，中国在多个领域做出重大让步已换取欧盟的同意。

据《南华早报》报道，消息人士昨天（17日）透露，欧盟已“原则上”同意与中国达成中欧投资协定，这将是北京在面临与美国关系破裂的背景下取得的一场重大胜利。另一位了解谈判情况的消息人士称，欧盟两位最有影响力的领导人，德国总理默克尔和法国总统马克龙据悉已同意推进中欧投资协定。

分析认为，中国与欧盟之间这一具有政治象征意义的举动，发生在拜登即将就任美国总统的一个月之前。此举对拜登重振跨大西洋伙伴关系以对抗中国的希望是一个打击。

消息人士透露，中国同意向欧盟企业开放多个领域的市场，在金融服务、制造业和房地产等领域做出了让步。作为回报，中国获得了欧盟同意向中国投资开放可再生能源领域的条款，这一条款遭到了波兰和立陶宛等东欧成员国的反对。

消息人士说，总的来说，欧盟谈判代表已经实现了欧盟七年来一直要求中国实现的目标，“中国确实做出了重大让步”“这就是为什么欧盟委员会原则上做出政治决定，与中国结束协议谈判。”

中国商务部新闻发言人高峰昨天在商务部新闻发布会上公布了中欧投资协定谈判最新进展，称中欧第35轮投资协定谈判取得了重要进展。

高峰透露，12月6日至12月11日，中欧双方举行了第35轮投资协定谈判。双方聚焦文本和清单遗留问题进行了磋商，取得了重要进展。双方团队将为实现双方领导人确定的谈判目标继续努力。