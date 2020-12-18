中国商务部：将继续放宽市场准入

中国商务部党组撰文称，地球村时代，全球价值链深度拓展，各国更加紧密联系在一起，再退回到“孤岛”状态，开历史“倒车”，不符合人类共同利益；中国将继续放宽市场准入，健全促进和保障境外投资的法律、政策和服务体系。

据路透社报道，中国商务部刊登在《求是》杂志上的该文并指出，中国未来将积极参与世贸组织改革，实施自由贸易区提升战略，同更多国家商签高标准自由贸易协定，持续扩大“朋友圈”。

文章称：“当前世界经济形势发生深刻变化。国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，...我们要实施扩大内需战略，全面扩大对外开放，促进国内国际双循环良性互动。”

一方面，中国将建设全球共享的统一大市场，以高水平开放促深层次改革建设全球共享的统一大市场，“未来，我们将全面促进消费，完善现代商贸流通体系，扩大高质量商品和服务进口，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。”

另一方面，打造对外开放新高地，推动自贸试验区、自贸港高质量发展。

第三，推动规则等制度型开放。积极同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护，鼓励竞争、反对垄断，营商环境持续优化，“我们将更加注重规则、规制、管理、标准等制度型开放，形成更高水平开放型经济新体制。”

文章还谈到，经济全球化既提供了发展机遇，也可能带来安全隐患。经济全球化在做大“蛋糕”的同时，分好“蛋糕”的问题日渐突出。因此，面对新形势、新问题、新挑战，中国要统筹好开放与安全。

文章称：“既要打开窗户，也要装好纱窗，更好维护经济安全”，“在新发展阶段，国内发展必须在经济全球化背景下来谋划，充分利用两个市场两种资源，以全面扩大开放促进市场化改革。”

同时，有效防范化解风险。稳住外贸外资基本盘，稳住全球产业链供应链，防范“一带一路”相关风险，把风险防范落到实处。把握好扩大开放的力度、进度和深度，积极应对传统和非传统安全风险，更好维护国家经济安全。

此外，提升规则制定能力，多边、区域与双边并举，积极参与新一轮规则制定，有效反对保护主义，有效维护自由贸易和多边主义。

中国国家发展改革委、商务部日前印发2020年版市场准入负面清单，较2019年版清单减少了八项，进一步放宽市场准入限制。

经过长达八年的磋商，包含中国、日本和韩国等15国在内的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）11月15日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。商务部国际司副司长杨正伟周三表示，已经启动对RCEP的国内核准程序，将努力在六个月之内完成生效准备工作。