“丁真”等商标被恶意注册囤积

四川理塘“甜野男孩”丁真走红的一个月里，截至12月13日，在中国商标网一共有122件涉及“丁真”的商标注册申请，除丁真所在的公司申请注册18件外，其申请者它均为与丁真无关的个人和公司。

据澎湃新闻报道，记者暗访发现，在商标申请跟风网红、热词的背后，炒卖商标同样“暗流涌动”，湖南一家申请“丁真”商标的公司，商标证还没下来，便开价18.8万元（人民币，下同，3.82万新元）；郑州一家公司，也仅是刚申请了“耗子尾汁”商标，就表示可以1万元/年的价格授权使用。

除了“丁真”和“耗子尾汁”外，相关的商标申请还有诸如“不讲武德”“五连鞭”“接化发”、“马保国”等。

相关知产专家介绍，“恶意抢注商标的灰色产业链不断翻新套路，正在向新兴互联网产业、数字经济领域蔓延，严重破坏商业秩序。”网红的名字被抢注后，抢注者对网红索要授权费，或者胁迫高价购买商标，类似案例已屡见不鲜，亟须从严治理。

比如，B站（Bilibili）900万粉丝网红up主敬汉卿的名字被一家企业抢注为商标后，要求他停止使用该名称，扬言联系各平台进行封号处理；快手1000万粉丝用户“刘妈妈”被山东九颜堂商贸有限公司抢注，并向“刘妈妈”索要200万元损失。最终，上述抢注的商标均被宣告无效。

多名知识产权专家告诉记者，网红、热词被大量抢注或申请商标，呈现了一种病态式的跟风现象，转卖、倒卖及通过恶意投诉牟利导致商标市场失序，其中也不乏过度索要授权费、坑蒙拐骗，甚至敲诈勒索等社会问题存在。同时，大量争议商标流入市场，给商业秩序带来不利影响，商标审查部门需要进一步提高审查质量，把好商标“准入关”。

据中国国家知识产权局商标局官网消息，12月4日上午，商标局党委召开会议，强调要结合商标工作聚焦主责主业，进一步缩短商标审查周期，提高商标审查质量，严厉打击商标恶意注册和囤积行为。

商标局党委常委会12月7日再次召开会议，强调聚焦商标审查主责主业，持续深化商标注册便利化改革，提高商标审查质量和审查效率，严厉打击商标恶意注册和囤积行为，推进实施商标精准改革。

记者注意到，针对网友关于商标抢注、倒卖囤积问题的吐槽和建议，12月7日，国家知识产权局接连在人民网“领导留言版”栏目进行回复。在人民网“领导留言版”栏目，有网友反映“职业抢注人或者恶意注册或者倒卖囤积”问题愈演愈烈，建言商标局评审从转让商标流程入手，增加相关措施规定。

对于网友提出的问题，国家知识产权局回复称：“国家知识产权局一直高度关注、加强整治。”据留言，国家知识产权局将落实新修订的《商标法》及《规范商标申请注册行为若干规定》，制定有关审查审理规程，出台《关于不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查操作指南》，进一步细化商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的具体适用情形和认定因素，在审查阶段有效打击恶意注册、囤积商标等各类不以使用为目的的商标恶意注册申请行为。