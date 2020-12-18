外企出口铁矿石给中国每吨可赚120美元

中国进口铁矿石价格突破每吨155美元（205.61新元），创下八年新高。这意味着，外国矿山卖一吨铁矿石给中国企业，可毛赚约120美元，三至四倍于其成本。

据国是直通车报道，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，李新创在“中国节能协会冶金工业节能专业委员会第四次会员代表大会”指出，中国铁矿石价格指数CIOPI（TFe62%）已从春节后低点的79.5美元/吨上涨至近期高点的155美元/吨左右，涨幅高达95%以上，创八年新高。

超额利润大幅提高了外国矿业巨头的业绩，淡水河谷三季度利润大幅上涨至62.24亿美元，为2013年第四季度以来的最高值，这却让本已利润不高的中国钢铁行业倍感压力。

在今年9月中旬，中国进口铁矿石(62%品位)价格大幅攀升至每吨128.9美元的高点后，铁矿石价格大致在每吨110-120美元间波动。12月初以来，铁矿石价格再现一波大涨。

铁矿石价格暴涨对下游钢铁行业来说影响巨大。中国钢铁工业协会副会长骆铁军指出，近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期，使得行业运行风险进一步加大，不利于产业链供应链稳定。

中国钢铁工业协会副秘书长王颖生认为，铁矿石采用的长协定价机制，让下游的钢铁企业缺乏议价能力。矿山每年80%至90%的铁矿石是通过与大型钢铁企业签订长协的方式销售的，这部分铁矿石定量不定价。长协的价格主要以剩下的约10%左右的现货销售价格决定，以当月累计量作为长协结算依据。因此，铁矿石的供应量多少、卖什么品种，以什么价格出售，主要由矿山决定。

同时，金融炒作推波助澜。王颖生说，几乎所有的钢铁产品，都可以在期货市场交易，所以金融市场的炒作，也会对铁矿石等价格起到推波助澜的作用。针对铁矿石价格，大连商品交易所4日发布风险提示函，提醒各方加强风险管控。

中国钢铁工业协会副会长骆铁军分析说，从中钢协掌握情况来看，近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面，存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为，呼吁相关监管部门尽快介入。

冶金工业规划研究院党委书记李新创建议，短期内，钢铁企业要应适度控制钢铁产量过快增长，以此来平抑对铁矿石的盲目需求。长期来看，从战略上讲，中国应该建立多元化长期稳定高效的铁矿石保障体系。

