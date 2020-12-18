中国官媒再批“崇美”声音

中国官媒新华社再次刊文，对“崇美”的声音进行批评，称一些人对“世界霸主”俯首帖耳，思想上患了“软骨病”，在斗争中甘当“投降派”，没有一点中国人的气节和血性。

新华社在16日发表的文章中指，一段时间以来，一些人散布种种“崇美”“跪美”论调：或艳羡美式“民主”“自由”，或吹捧美国人权现状，或夸大美国制度的“修复能力”。他们往往逢美必捧、逢中必贬，只问立场，不问是非，中国发展取得再大的成就，在他们眼中都不值一提。

这篇署名“辛识平”的文章写道，说到底，一些人在精神上还没有“站起来”。“崇美”“跪美”者把美式价值奉为圭臬，对“世界霸主”俯首帖耳，思想上患了“软骨病”，在斗争中甘当“投降派”，丧失了自信心，也失去了基本的判断力，天真地认为，以利益换安全，靠妥协求自保，只要中国“打不还手、骂不还口”，就能换来相安无事。

文章批评道，这些人哪里还有一点中国人的气节和血性，还自诩这是“客观”“深刻”“洞见”，对这类数典忘祖、助纣为虐的“跪族”，必须坚决斗争，消除其影响，不让错误价值观蛊惑人心。

文章最后写道，一个自立自强、文明进步的中国，就是疗治“软骨病”的最好良药。

中国官媒央视网不久前也（9日）曾刊登评论，警告随着美国当选总统拜登上台，要警惕中国舆论场上亲美言论的卷土重来，强调这些言论的真正目的是在中国网络上营造“亲美”“崇美”的舆论环境，降低美国未来对华行动的成本和阻力。