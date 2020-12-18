美海军称将更果断地在太平洋抗衡中国

美国海军本周四警告，其军舰在回应违反国际法的行为时将``更加果断''，特别是对在南中国海有扩张主义野心的中国。

据法新社报道，五角大楼在一份文件中为美国海军、海军陆战队和海岸警卫队设定了未来几年的目标。文件强调，有几个国家，特别是俄罗斯和中国，正在挑战关键地区的力量平衡，并试图破坏现有的世界秩序。

文件称：“我们在全球部署的海军每天与中国和俄罗斯的军舰和飞机互动。”并它们的侵略性不断增强。文件将中国形容为“最紧迫的长期战略威胁。”

中美海军之间的最新摩擦发生在今年8月下旬，北京当时称已从有争议的西沙群岛上驱逐了一艘美国军舰。

中国声称拥有南中国海近乎所有岛屿的治理权，但区域中国家包括越南，马来西亚，菲律宾和文莱等对其领土主张提出了异议。 为了对抗中国，美国一直在更频繁地派遣船只到该地区进行所谓的``航行自由''行动。

文件指出，中国海军的“战斗力在仅仅二十年内就增加了三倍多。”为了保持对中国海军的战略优势，美国海军计划采用更小、更敏捷甚至远程驾驶的舰船进行现代化改造。文件说，美国舰船还将“接受经过计算的战术风险，并在我们的日常行动中采取更加自信果断的姿态。”

对于美国海军少将拜纳姆（Jay Bynum）而言，这意味着“反应更快，更果断”。

他说，我们过去的行为是逐步为风险降级。我们会避免并尽量减少个别正面接触的风险。

但五角大楼的文件明确指出，美国海军将在太平洋地区提高可见度，也将“侦查并记录我们竞争对手违反国际法、窃取资源并侵犯其他国家主权的行为。”