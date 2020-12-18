据悉美财政部拟缓和中企投资禁令引内部争议

消息人士称，围绕美国财政部拟发布实施指引、以澄清近期禁止美国投资者购买部分中资企业股票的行政令一事，特朗普政府内部发生激烈争论。

据路透社报道，两位消息人士透露，美国国务院与国防部反对财政部在“常见问答”板块中阐述的一些内容。财政部准备在其中对白宫11月这份行政令中不易理解的部分进行解释。该行政令已在华尔街引发焦虑情绪。

该项行政令规定自2021年11月开始，美国投资者不得买入被美国国防部认定由中国军方所有或控制的中资企业股票。

了解情况的人士透露，各部门之间的争执源自于有人认为财政部试图削弱行政令的效力。以为不具名的美国官员说：“财政部的指引将符合（行政令）的整体意图。”

然而这场争论凸显出美国政府部门在对华政策问题长期存在的分歧，与寻求建立更紧密经济关系的官员相比，许多从国安角度考虑问题的官员立场更为强硬。

尚不清楚该指引将何时公布，这场争论的结局也不清楚。当选总统拜登可能采取不同于该指引的立场。拜登过渡团队对他针对该行政令的计划不予置评。美国国防部、财政部和国务院未立即回复置评请求。

目前为止，美国国防部已增列35家企业至黑名单，其中包括石油巨擘中海油（CNOOC）和中国第一大芯片制造商中芯国际。这份名单是根据1999年一项法律的权限制定，但美国国防部一直到今年才予以配合。

指数提供商已开始将黑名单上的一些公司剔除出指数。而被拉黑企业的子公司是否也将受到限制则存在疑问。

华盛顿Akin Gump律所的贸易律师沃尔夫（Kevin Wolfe）说，该项行政令所涵盖的中国企业范围究竟有多大，是一个未获解答的关键问题。“他们将只针对被列出的企业呢？还是会像常规制裁那样也适用于关联企业？”