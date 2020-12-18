餐饮业界忧港府资助不够店铺支付薪金

香港餐饮联业协会会长黄家和18日在一档节目里提到，担心香港特区政府资助餐饮业界34亿港元（5.82亿新元）未必可以支付员工薪金。

据香港中通社报道，港府拟注资64亿港元作为第四轮防疫抗疫基金，当中的34亿港元将会分发给1.7万间持牌餐饮处所及1000名熟食小贩，最快1月可以发放资助。黄家和对此措施表示欢迎，并促请政府考虑再推保就业计划。

根据特区政府统计处数字，香港餐饮服务活动业的失业率由14.8%下跌至13.1%，跌幅最大，亦是唯一失业率录得连续两个月下跌的行业。黄家和说，由于保就业资助至11月便完结，加上疫情由12月开始变得严峻，夜晚堂食被禁止，整个月亏损80亿港元，认为食肆难照顾员工。

黄家和还担心疫情一直不受控，社交距离措施会延续并进一步收紧，失业率将持续大幅上升。

香港餐务管理协会会长杨位醒则指出，本轮资助较上一轮多，但只是相当于一个月的店铺资金。由于第四波疫情正值餐饮业的黄金期，适逢冬至、圣诞节，过往业内生意额可高达160亿港元，酒楼于冬至周末的晚上可做三轮生意；但在防疫措施影响下，生意大受打击，企业的周年宴会也无法举行。

杨位醒认为，旺区的大型酒楼月租达百万港元，茶餐厅每月亦需12至13万港元，希望政府可补贴两个月的租金。