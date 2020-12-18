中国媒体担心限电措施或对经济造成伤害

随着冬季降临，中国多地以电力供应吃紧为由，采取限电措施，但有评论担心，这可能对从冠病疫情恢复过来的中国经济造成伤害。

中国《新京报》昨天（17日）发表文章提到，浙江、湖南、江西、内蒙古出现电力短缺的问题。

浙江为此发出通知，要求省级各有关单位办公区域在气温达到3℃以下（含3℃）时方可开启空调等取暖设备，且设置温度不得超过16℃。不过，“21经济网”记者了解到，浙江并不存在缺电的状况。

限电通知对在义乌小商品城营业的商家影响各异。有商家提到，下半年订单需求不大，受到的影响也较小。

湖南也提到，“今冬明春电力供应存在较大缺口已成定局”，所以将采取错峰、避峰、轮休、让电、负控限电等措施，缓解电力紧缺的问题。

长沙出现供电不足导致停电的情况，电梯无法使用，有市民被迫爬30楼上班。长沙发改委发出有序用电倡议，要求全市所有空调一律控制在20℃以下，不使用电炉、电烤炉等高耗能电器。

《新京报》的文章提到，供需不匹配，导致电力紧张是重要原因，但“十三五”能源“双控”压力或许也是原因之一。

文章说：“今年是‘十三五’的最后一年，按照规划的控制目标，年底煤炭用量‘余额不足’，能源‘双控’面临着年终大考的压力。”

不过，文章也提到，疫情以来，中国经济好不容易回暖，“要警惕指标层层拆解，压力传导到基层，简单粗暴的拉闸限电，对抗风险能力弱的中小企业造成伤害”。