中国LPR料连续八月持稳无悬念

中国央行将于下周一（21日）发布12月贷款市场报价利率（LPR）。对34位金融机构人士的调查显示，因为本月中期借贷便利（MLF）操作利率继续维持在2.95%不变，故受访人士一致预期12月LPR也将连续第八个月持平。

据路透社报道，北京一银行交易员说：“应该没什么悬念，MLF（利率）不变，肯定两个（一年和五年LPR报价）都不变。”

中国央行本周二超预期开展9500亿元人民币（1926.63亿新元）MLF操作，不仅远超本月到期量，亦创单次纪录新高；操作利率则连八月持平于2.95%。分析人士认为，央行此举有助于维稳跨年及春节期间资金面，但更重要的应有利于同业存单利率继续回落，从而缓解银行结构性负债压力。

华东一银行交易员亦称，MLF操作利率继续持稳说明中性货币政策基调不改，在疫情期间的宽松货币政策逐步退出之际，央行定向支持以提振实体经济的主旨不变。她并分析说：“（宽松政策）都在退了，降息（下调LPR利率）是不可能了；现在还是要维稳经济，所以加息时机也远未到。”“存单利率也慢慢下来了，说明这一段（央行操作）是对的，就是（政策）利率不变，量管够，然后去引导融资成本下来。”

中国央行此前发布的三季度货币政策执行报告重申，要尽可能长时间实施正常货币政策，保持宏观杠杆率基本稳定。分析师认为，这意味着中国货币政策将逐步回归常态，在降低实体经济融资成本方面，则需要通过增强贷款定价与LPR联动性等实现。

中国央行2020年4月15日将MLF利率从3.15%下调20个基点（bp）至2.95%，之后一直持稳；一年和五年两个期限LPR也是在4月出现下调后即无变动，一年期和五年期LPR最新值分别为3.85%和4.65%。

自2019年8月20日起，全中国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率。LPR报价行按公开市场操作利率（主要指一年期为主的MLF利率）加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。