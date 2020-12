78名美议员吁台驻美机构更名

美国国会众议院78位议员星期四(12月17日)联名致函美国国务卿蓬佩奥,就美台关系提出三项建议,包括台湾驻美办事机构更改名称、修订美国国务院与台关系准则,以及在刚刚结束的美台经济对话基础上,加快双边自由贸易谈判。

据美国之音报道,议员们在信中呼吁蓬佩奥将沿用了40年的台湾“驻美国台北经济文化代表处”(Taipei Economic and Cultural Representative Office, 简称 TECRO)更名为“台湾代表处”(Taiwan Representative Office, 简称 TRO).

议员们在信中写道,40年来,国务院未曾讲台湾称作‘台北’、‘中华台北’、‘台北,中国’或是其他名称。他们认为,“沿用‘台北’一词,未能确切反映出美国不仅与台湾首都国家级政府官员有紧密联系,而且与许多地方政府以及台湾人民间的密切关系。

议员还指出,国会传统上也一直称 “台北”或“中华民国(台湾)”,而在《与台湾关系法》中,以及就该法案名称辩论期间,也未使用过“台北”一词。

议员们认为,美国在2019年5月走出重要一步,将驻台机构名称从“北美事务协调委员会”(Coordination Council for North American Affairs, 简称CCNAA)改为“台湾美国事务委员会”(Taiwan Council for U.S. Affairs,简称TCUSA)。他们呼吁进一步将“台北经济文化代表处”更名为更为确切的“台湾代表处”。

议员们还在信中对国务院目前正在审议的台北关系准则提出建议。他们认为,多年来,美国国务院的台湾关系准则在双方没有外交关系要求的情况下,反而在双边关系上加设了更多限制。议员们认为,准则中存在一些自我约束,例如美国官员与台北经文处使节的会面地点的限制,主要是未来解决与中国的紧张局势,而不是为了加强美台关系中的美国利益。

议员们在信中写道,“根据《与台湾关系法》,与台湾没有外交关系并不排除双边关系更进一步正常化,但美国国务院准则的不断反复,对该关系施加了限制,从而对美国与台湾相关的外交政策和国家安全利益造成损害。”

议员们还敦促推进美台自由贸易协议的谈判,称台湾已经对双边自贸协议的艰难谈判做好准备,并在近期放宽了对美国猪肉和牛肉的进口限制。

美国众议院议员们指出,“如果不能充分利用这一决定所形成的势头,那将确实是错失良机。”他们表示“相信美国会尽快以善意姿态回应。我们相信美国人民会强力支持这样的举动。”

议员们提及近期由北京主导签署的《区域全面经济伙伴关系》(Regional Comprehensive Economic Partnership, 简称RCEP),认为美国应该抓住每一个机会,扩展在亚洲的市场准入。他们认为,“没有这项提议,我们相信美国的公司将会在全球市场的竞争中处于下风。”

鉴于美国国务院并非对外贸易的主要机构,议员们称赞蓬佩奥启动与台湾进行新的双边经济对话,并敦促他利用自身所处地位继续倡导美台经济关系更为密切。