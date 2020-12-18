据报台空军各基地加强“警告射击演练”

中国大陆军机频繁进入台湾空域，自12月上旬开始，据悉台湾空军要求各基地加强实施“警告射击演练”。台湾空军司令部承认，确实已依各项处置程序列入常态性训练课目，但是并没有额外增加紧急射击训练。

据《自由时报》报道，台湾资深飞行员透露，从12月上旬开始，包括嘉义、花莲、清泉岗、新竹、台南及马公等基地，已被要求二机编队从训练做起，由领队视各种情况实施“警告射击演练”。据报道，操作“警告射击演练”科目不难，合格的飞行员对全程动作都很纯熟，但对时机的判断很重要，比如对僚机如何下达射击指示等。

资深退役飞行员指出，目前空军各基地的作法是，每次升空警戒或监控大陆军机，都会挑选由成熟、资深飞行员担任领队，避免擦枪走火情况发生，但因为上从上将空军司令，下至中尉飞行员，迄今无人有过这种开炮警告射击的经验，一旦碰上了，领队的心理素质和临机判断，不但是一大考验，也是任务是否成功的关键。

据透露，台湾国防部针对大陆军机频繁进入西南空域及海峡中线等行为，除了已公布的具体应变措施外，最近要求空军必须制订空中战斗巡逻（CAP）、紧急起飞拦截及在空机随时转用等标准作业程序，并针对监控、驱离等状况，进一步律定实际因应细节，每一位飞行员必须熟悉所有的程序和动作，并具备一旦敌机侵入领空时的应变能力。

台湾空军司令部对上述消息回应说，面对大陆军机扰台，空军确依“经常战备时期突发状况处置规定”应处，并将各项处置程序列入常态性训练课目，但是并没有额外增加紧急射击等训练，训练一切正常。

资深军事编辑陈国铭表示，面对大陆军机的侵扰，台湾空军加强警告射击演练是必要的，空中状况瞬息万变，大陆的空军飞行员也很年轻，长时间对峙的紧张压力，很难保证不会有擦枪走火的状况发生，因此必须针对各种状况加强训练及因应，空军加强“警告射击演练”很合理。