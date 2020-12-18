央视批评“崇美”视频 误用网民嘲讽特朗普留言

继新华社16日刊文，批评“崇美”言论后，央视同日也上传“谁在神化美国”视频，批评有言论在神化美国，与现实不符。

然而，视频中却出现尴尬一幕，将网民讽刺特朗普感染冠病与美国政府抗疫不力的言论错误引述为在称赞、神化美国。

根据央视新闻在视频平台Bilibili上传的视频，其中在5分10秒左右，出现一则网民10月16日的微博评论。该评论称“有一个朋友”在美国过去15年只交了两年的所得税，才750美元（约995新元），但却感染了冠病。“美国政府并没有因为他穷或交税少而放松对他的医疗，他们甚至动用了直升飞机把他送到最好的医院，10个医生救治他。”

在紧随其后的画面中，视频引用美国媒体的报道，指没有医保的美国冠病患者治疗费用高达3万4972美元，反驳前述网民。

显然央视将网民的发言视为“崇美”典型言论。

乍看之下，这段评论似乎是在称赞美国的制度，以及暗示无视贫富差距，对所有人都一视同仁。

然而其实评论其实是在讽刺美国总统特朗普避税，以及确诊冠病后得到迅速治疗，与一般美国人的处境大相径庭。

《纽约时报》今年9月取得特朗普多年的交税记录，显示他在过去15年里只有五年交了所得税，在2016与2017年每年分别交了750美元的所得税。

此前特朗普10月2日透露自己与妻子都确诊感染冠病。他同日乘搭直升机，前往沃尔特·里德国家军事医疗中心接受治疗，三天之后出院。他于10月11日表示自己已经痊愈。

虽然特朗普的交税记录具体数字与网民的微博博文有所出入，但不难看出其实该微博看似亲美，但其实是在讽刺特朗普与美国医疗制度。