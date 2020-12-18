七间旅行社涉骗防疫基金 港警拘62人

香港警方今日（18日）在记者会上说，发现有七间旅行社利用虚假文件串谋诈骗相关资助，警方拘捕62人，涉案金额约284万元（港币，下同,48.6万新元）。

据中新社报道，特区政府在第二轮防疫抗疫基金下推出“旅行代理商及从业员支援计划”，计划旨在向旅行代理商一次性发放2万至20万元不等的津贴；个别员工如申请获批，可获3万元津贴。该计划由一个旅游代理商注册处进行审批。

湾仔警区总督察（刑事）何兆东说，在4月至6月期间，注册处共收到约3.4万宗申请，累计资助金额超过1.5亿元。然而，今年9月，警方接获注册处转介，指怀疑个别申请资助的旅行社利用虚假文件，如雇佣合约、工资单等，声称于3月31日前大幅增聘新员工。

警方认为疫情下大幅增聘人手这一做法不寻常，于是就7间曾申请资助的旅行社或旅行代理商的职员进行深入调查。

何兆东公布，警方于10月至12月期间进行拘捕行动，以串谋诈骗罪名拘捕62人，涉及30男32女，年龄介乎19至62岁，包括涉案公司董事、怀疑虚报受聘员工等。该七间旅行社串谋诈骗金额达约284万元，但由于注册处很快有所怀疑，并转介警方跟进，审批款项仍未批出。

湾仔警区情报组高级督察邓伊娜补充指，涉案大部分旅行公司都是本地小旅行社，原有员工人数介乎两至五人，部分从事境内外酒店预订服务，或经内地旅行中介转介接收内地旅行团。警方经调查相信，案件犯罪主脑是旅行社董事，犯罪手法则是透过招揽身边亲友，要求他们提供个人资料用于申请防疫抗疫基金，而大部分涉案亲友从无在上述公司工作过，但他们均在知情的情况下答应提供资料，共同骗取资助。

何兆东说，特区政府日前宣布推出第四轮防疫抗疫基金，所有相关审批部门有严格的把关准则，有任何不法之徒意图骗取任何资助，相关部门都会即时将个案转交警方调查。他重申，警方和相关政府部门绝对有能力防止任何人滥用政府辅助市民的纾困措施，他呼吁市民切勿因一时贪念铤而走险。