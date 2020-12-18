中欧投资协定将打开多少扇门？

欧洲联盟据传已“原则上”同意与中国达成中欧投资协定，长达七年的漫长谈判能否如双方所愿在今年修成正果仍待观察，但该协议无疑对中欧双方乃至全球的经济与政治局势影响深远。除了促进中欧双方的经贸往来，中欧投资协定还能打开多少扇门？

中欧投资协定的内涵与进展

中欧投资协定的内容包括准入前国民待遇、负面清单管理、国有企业竞争中立、高端服务业开放等。总部位于阿姆斯特丹的智库Transnational Institute将协议形容为“中欧双方共同构建国际投资新模式，以更好的平衡投资者与东道国权益的契机”。

2013年11月，中欧双边投资协定谈判于第十六次中欧领导人会晤时正式启动，开始了长达七年的漫长谈判过程。

去年4月，中欧双方在第二十一次中国—欧盟领导人会晤联合声明中设定了在2020年达成投资协定的目标。

今年在冠病疫情的笼罩下，中欧双方的谈判明显加快。中国国家主席习近平9月14日同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩，以及欧盟轮值主席国德国总理默克尔以视讯方式举行中德欧领导人会晤。他们当时确认，加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标。

中国国家主席习近平（左上）9月14日在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔（右上）、欧洲理事会主席米歇尔（左下）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右下）共同举行视讯会晤。（新华社）

今年12月7日至11日，双方就中欧投资协定进行第35轮谈判。这也是中欧双方在今年谈判节奏明显加快的情况下，进行的第九轮谈判。谈判后来延期，德国《商报》本周二（15日）报道，布鲁塞尔的一位内部人士透露，本周可能会有结果。

中国外交部12月12日发表声明称，中国驻欧盟大使张明透露，目前谈判在负面清单及文本等方面取得积极进展，分歧持续缩小。双方正就共同关心的市场准入、可持续发展等议题加紧沟通。

《南华早报》今天报道，消息人士昨天透露，中国在多方面做出重大让步后，欧盟已“原则上”同意与中国达成中欧投资协定，德国总理默克尔和法国总统马克龙据悉已同意推进中欧投资协定。

中国商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平认为，中国和14个国家上个月15日共同签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），给欧洲带来一定的紧迫感，使其加速通过中欧投资协定。

中欧投资协定对双方有何利益？

对欧洲来说，中欧投资协定有助于确保欧洲公司更好地进入中国庞大的市场，并在当地享有公平的竞争条件。

许多欧洲企业也在期盼协定尽快签订，特别是在RCEP上个月达成后，欧盟各界更感受到与中国加强贸易关系的重要性。

中国是今年世界上唯一一个呈正增长的主要经济体。欧洲议会最大的党团欧洲人民党（EPP）认为，中欧投资协定可以让欧洲企业更加容易地参与中国的经济增长。

中欧投资协定同时能促进中国经济的对外开放。中国社科院世界经济与政治研究所国际贸易室副主任苏庆义指出，对于中国而言，RCEP虽然能给中国带来较大的经济收益和战略收益，但是在市场开放和制度性规则两个维度上带来的收益有限。

他认为，这两个维度分别对应服务和投资的开放，以及中国国内改革，主动推动与西方发达经济体的合作更具现实意义。因此，相比中日韩自贸协定谈判，中欧投资协定谈判应是当前的重中之重。

另一方面，中国今年已首次超越美国，成为欧盟第一大贸易伙伴。最新数据显示，今年前九个月，欧盟与中国货物贸易总额为4255亿欧元（6888亿新元），同比增长3%，中欧投资协定的达成无疑能继续巩固中国作为欧盟最大贸易伙伴的地位，对中国经济“双循环”中的外循环有利。

最新数据显示，今年前九个月，欧盟与中国货物贸易总额为4255亿欧元（6888亿新元），同比增长3%，中欧投资协定的达成无疑能继续巩固中国作为欧盟最大贸易伙伴的地位。（互联网）

此外，中欧投资协定敲定后，中欧自贸协定的谈判就能推上双边议事日程，加快让双方在有19亿消费者的两大经济体内，实现投资便利化和贸易自由化。

中欧投资协定谈判遇何障碍

为什么对双方有利的协议，谈了七年还未达成？从协定内容本身而言，中欧双方在市场准入、欧洲投资保护机制、劳工权益等方面长期僵持不下。

《南华早报》12月16日报道，中欧双方在最近期的一次谈判中，仍然就市场准入等问题上陷入僵局。欧盟一直敦促中国在市场开放、劳工权益和环境保护方面达到高标准。

其中，中国国企补贴的问题曾一度让谈判陷入僵局。欧洲希望中国政府取消对国企补贴，但中国认为那是削弱国企竞争力，最终是扼杀国企。此外，中国若对欧盟让步，意味着对整个西方国家的让步，也意味着放弃了制度自信。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永指出，中国和欧盟在经济体制和经济行为方面存在较大差异，在过去七年间的谈判中，双方为了达成一致彼此也做出了一些妥协。

不过，中欧投资协定谈判所遇到的一些障碍，也受到外部政治局势的影响。

欧洲领导人今年对于中国在香港与新疆的人权问题有诸多批评。欧盟曾在一份草案中强调“对中国人权状况，包括香港局势严重关切”。

欧盟今年曾就香港与新疆的人权问题，以及冠病等问题批评中国。（路透社）

早在6月22日，欧盟就呼吁中国兑现开放经济的承诺，并警告如果北京决定推动实施《香港国安法》，将产生“非常负面”的后果。

欧盟6月10日也曾发布报告，指责中国和俄罗斯等国家散布有关疫情的虚假信息。这一系列举措无疑令北京不满，间接耽搁了中欧双方的谈判进度。

中欧投资协定在国际局势下的意义

除了中欧双方最的直接贸易与商业利益外，中欧投资协定的达成，也将对地缘政治产生深远影响。

在中美交恶的背景下，北京希望欧洲能在中美冲突中保持中立，而不是倾向美国。该协议的达成或将促成这一点。在美国当选总统拜登宣誓就职前，中欧投资协定的达成将是北京的一个象征性胜利。

分析认为，在美国当选总统拜登宣誓就职前，中欧投资协定的达成将是北京的一个象征性胜利。（路透社）



从另一个角度看，中国刚与14国签署了RCEP，如果再能敲定中欧投资协定，那么其“朋友圈”必将再度扩大，这会使美国难以在经济与政治上孤立中国，令其重振跨大西洋伙伴关系以对抗中国的希望渺茫。

而无论在贸易还是政治方面，中国都会有更多的选择与途径，与美国或任何挑战中国的政治势力分庭抗衡。