新闻人间：“别让梁孟松跑了”

近几天，芯片业“技术大牛”梁孟松要辞去中芯国际联合CEO职务的消息引发广泛关注，甚至有舆论呼吁“别让梁孟松跑了”。

这当然不是梁孟松犯了什么事要被追究责任，而是很多人担心，来自台湾的梁孟松如果离开中国大陆，将给大陆急需突围的芯片研发带来重大损失。

表面上看，梁孟松“怒辞”中芯国际是在上演一出“一山不容二虎”的老戏码。

12月15日，中芯国际召开临时董事会，主题是邀请另一名来自台湾的芯片“技术大神”蒋尚义回归担任副董事长。结果，梁孟松无理由投了弃权票，并向中芯国际提交了辞呈。

梁孟松在辞呈中说，他是在12月9日才被告知蒋尚义将出任中芯国际公司副董事长一职，他对此感到十分错愕与不解，“深深的感到已经不再被尊重与不被信任”。

尽管梁孟松明确表达了对蒋尚义担任中芯国际副董事长的不满，但中芯国际董事会还是投票通过了对蒋尚义的任命。

显然，“技术大牛”梁孟松与“技术大神”蒋尚义之间有不小的恩怨。

台湾《天下》杂志曾经报道，蒋尚义和梁孟松都长期在芯片业领军企业台积电工作。2006年，掌舵台积电研发的蒋尚义要提拔两个研发副总，梁孟松本来有希望成为其中之一，但最终还是被蒋尚义否决。梁孟松认为自己被边缘化，一怒之下去了韩国的三星公司。

仅仅两年多时间，梁孟松就将三星的芯片研制能力抬升到主流水平，蒋尚义所在的台积电为此将梁孟松告上法庭。两人的恩怨进一步加深。

2016年，离开台积电的蒋尚义加盟中芯国际，出任独立非执行董事。2017年，梁孟松出任中芯国际CEO。虽然两位老冤家在中芯国际重新聚首，但蒋尚义在公司的地位显然不及梁孟松，梁孟松似乎没有把蒋尚义当做对手。

2019年，蒋尚义改投武汉弘芯任首席执行官，梁孟松则留在中芯国际大展身手。

梁孟松加入中芯国际时，该公司的市值只有300亿元（人民币，下同，约60亿新元）。在梁孟松的带领下，中芯国际接连攻破45纳米、28纳米、14纳米、12纳米等多个芯片工艺的关键节点。如今，中芯国际市值已经超过4000亿元，领跑中国芯片业。

今年6月，武汉弘芯成了“烂尾工程”，但“败军之将”蒋尚义却被中芯国际请回来担任副董事长，这当然激怒了个性鲜明的梁孟松，他选择了辞职。

但要说梁孟松辞职完全是因为与蒋尚义的个人恩怨，恐怕也过于简单。实际上，中芯国际不惜得罪梁孟松也要请回蒋尚义，可能代表着公司技术路线的转向，即从梁孟松擅长的芯片工艺先进制程转向蒋尚义擅长的先进封装和小芯片。因为在美国的打压下，中芯国际继续走先进制程技术路线的风险更大，转向封装和小芯片则有更好的市场前景。

无论如何，梁孟松辞职对中芯国际是一个不小的打击。目前看，中芯国际留住梁孟松的可能不是很大。而如果梁孟松就此离开中国大陆，更是整个中国芯片业之痛。

于是，有不少热心网民建议，梁孟松最好跳槽到有意开展芯片研制的华为公司，帮助华为建立“去美国化”的芯片生产线，为中国摆脱芯片困境做出更大贡献。