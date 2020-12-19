王毅：中美在亚太可有“共同朋友圈”

中国国务委员兼外长王毅昨晚（18日）就中美关系表示，中美在亚太地区不是对抗关系，双方可以在亚太拥有共同“朋友圈”。

据中国外交部网站消息，王毅昨晚在北京同美国亚洲协会举行视频交流时说，中方尊重美方在亚太地区的传统影响和现实利益，愿同美方在亚太地区和平相处，同时开展合作，发挥各自优势，共同维护亚太地区的和平与稳定。

他强调，中美在亚太地区不是对抗关系。美方在亚太地区有盟友，中国在亚太地区也有伙伴。双方完全可以拥有共同的“朋友圈”，希望美方不以对抗性思路看待中方在亚太地区的影响，不以军事性方式对中国的正当权益进行挑衅。

他也说，中方愿同美方探讨在亚太地区进行良性互动、建立相互信任的行为准则。

王毅还指出，美国一些政客在涉华问题上作出四个战略误判，一是无视共同利益和巨大合作空间，从战略认知上将中国列为“主要竞争者”，甚至视中国为“威胁”，集中几乎所有资源来打压中国，“犯了方向性错误”。他重申，中国过去和将来都不是美国的威胁；二是从意识形态偏见出发，攻击和抹黑中国共产党，这“注定不可能成功，只会失败”；三是期待通过极限施压迫使中方屈服，这种强权逻辑只会激起中国人民更加坚定的回击；四是在国际上搞反华同盟，“不得人心”，也“不可持续”。

对于中美贸易战，王毅表示，打贸易战没有赢家。对于美方关心的结构性问题，中国正按照自己的改革时间表坚定有序推进各方面改革，也会认真执行第一阶段经贸协议在结构性方面所达成的共识。

王毅还说，中国国内改革已不仅仅在政策领域，而且深入到制度体系的变革。随着时间推移，各方的合理关切都会得到妥善解决。

他也再次呼吁美国停止泛化国家安全概念，停止对中国企业的无理打压，回归理性，为中国企业经营投资提供开放、公平、非歧视性的环境。